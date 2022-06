Le Forum du Justiciable condamne les attaques contre les magistrats

Le Forum du Justiciable condamne avec véhémence les propos discourtois tenus à l’encontre de certains magistrats par certains leaders politiques.

Le Forum du justiciable alerte et dénonce cette tentative malheureuse et fâcheuse de vouloir diviser la magistrature en de bons ou de mauvais magistrats selon que tu sois jeune ou ancien magistrats. Les jeunes et les anciens Magistrats sont tous régis par les même règles d’éthique, déontologiques et principes qui fondent leur corps. La magistrature constitue un corps indivisible et homogène.

Le Forum du justiciable invite les acteurs politiques à éviter de jeter le discrédit sur l’institution judiciaire que nous devons tous respect et considération.

Le Bureau Exécutif