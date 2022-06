Mamadou Biguine Guèye : « Mon engagement aux côtés du président reste intact »

Mon engagement aux côtés du président Macky Sall reste intact

À tous mes chers amis qui me posent toujours la question de savoir si j’ai été coopté par le ministre d’État Dr Cheikh Kante, président du conseil départemental de Fatick pour un quelconque service au niveau de cette institution, je voudrais faire savoir que non. Animé du sentiment du devoir accompli pour avoir tant bien que mal coordonné sa commission communication lors des élections locales du 23 janvier, je reste plus que jamais serein. J’ai dépassé l’époque où je réglais mes comptes avec des responsables par presse interposée ou par le truchement des réseaux sociaux. Je reste positif. J’ai soutenu les candidatures de MM Cheikh Kante et Matar Ba non pas pour leurs beaux yeux, mais pour mon engagement aux côtés du président Macky Sall leader, de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakar. Je renouvelle mes respects et mes plus sincères remerciements au ministre d’État Cheikh Kante et à tous les lieutenants et militants du chef de l’État dans le département de Fatick. Ndouck c’est d’abord la dignité, le quartier latin de Fatick. Pour le reste je dépasse et pardonne. L’histoire retiendra que nous n’avons jamais été tricheurs. Encore moins poltrons. Nous défendons la République. Celle-ci incarnée par l’homme fort du Sénégal, le chef suprême des armées, chef de l’exécutif et président de l’APR et de Benno Bkk Yaakar. Nul ne peut faire barrage à notre détermination à accompagner Macky Sall. Le manque de solidarité de plusieurs camarades nous est un handicap mais nous avions largement les moyens et les arguments de le dépasser !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw