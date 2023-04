Pape Sarr : « nous n’avons pas le choix…Macky SALL est la solution »

Nous nous acheminons résolument vers la prochaine présidentielle et nous ne doutons pas une seule minute que le Président Macky SALL sera candidat à sa propre succession. Le chemin semble encore indécis et tortueux parce qu’il faudra définitivement se débarrasser des ronces et autres débris comme Samba Yakatan et ses terroristes qui pensent bêtement que ce sera Mbaye Peetakh au palais de l’avenue Roume ou le feu et le sang à Sunugal.

A ce niveau la pédagogie du dernier procès en diffamation ayant abouti à 2 mois de sursis semble bien opérer pour prouver à tous les oisifs errants et autres chenapans politiciens qui avaient fait leur testament dans un engagement sans faille pour le Gatsa Gatsa, que la vie à Ndoumbélane vaut bien mieux que le sacrifice suprême pour défendre un intoxiqué des plaisirs charnels par temps de couvre-feu.

Maitre Cissé a finalement compris que le couperet n’est plus très loin et il s’empresse avec ses collègues du collège des avocats de Sonko d’informer ou d’avertir le public. Tout semble bien balisé pour le lion sauf son parti, qui navigue de Charybde à Scylla en France avec cette DSE de bras cassés qui ne réussira jamais à convaincre les sénégalais de France de la situation sensible et spéciale dans laquelle se trouve désormais notre pays.

Dans ce contexte de djihadisme ordurier ou de coup d’état qui n’épargne en ce moment aucun de nos voisins de la sous-région, seule la Gambie qui inspire et expire par le Sénégal qui lui sert à la fois, de canal et de coquille de respiration, semble encore à peu près à l’abri de ces monstres des temps modernes. La Mauritanie souffre d’AQMI tandis que le Mali en proie à des terroristes armés peine à avoir la main sur la totalité de son territoire.

Le Burkina Faso continue de souffrir de ses démons et des islamistes. Les guerres et autres tensions civiles continuent de ravager notre continent qui est pourtant sur sa trajectoire de retour vers l’opulence dans quelques décennies. L’Afrique est sans nulle doute le continent du futur avec sa jeunesse, ses ressources, et ses terres arables. Mais pour comprendre ces enjeux qui dépassent de loin le Sénégal il faut avoir de la jugeote à minima pour percevoir ce qui se joue dans notre Ndoumbélane en passe de produire du pétrole et du gaz.

Le Président Macky SALL a tout pour lui et pourrait à nouveau opérer un coup KO avant 17 h, le 25 Février prochain. Ma sœur du Ndiambour Ndeye Diagne SECK, l’artiste lougatoise, ne s’était pas trompée et j’appelle Marieme Faye SALL à payer la redevance de la chanson (en réalité un tassou en règle en faveur de tante Aminata Mbengue Ndiaye) devenue virale« bou le 24 teh gnou kheuy fadjar votel Macky ».

Cet hymne à encore de forte chance d’être chanté mais à condition de démanteler définitivement cette horde de chasseurs menteurs et incapables, constituée en France par Daff et ses ouailles qui ont fini d’écumer tous les deniers électoraux possibles avec comme seuls résultats la perte d’envie de voter BBY notée auprès des sénégalais d’île de France, ainsi que du reste de France et de Navarre.

C’est le calvaire dans toutes les DSE d’occident surtout dans l’hexagone ou les sénégalais ne supportent plus ne serait-ce que les visages de cette APR inutile hautaine et nulle ou aucun membre du bureau ne représente ne serait-ce que la voix majoritaire dans sa propre famille. On vire Demba Sow et Coumba Diery Ba qui sont les restes valables et les seuls capables de régénération crédible pour le parti et on installe des personnes inconnues au bataillon sans aucun fait notable autre que l’acceptation de faire partie de la cour d’un DAFF tantôt citoyen français au service de la municipalité de Mantes la Joly tantôt ambassadeur itinérant du Sénégal ou Coordinateur de la DSE.

Ce mélange de genres, d’antinomie et d’oxymore laisse penser que le Président Macky SALL est très mal conseillé en France. Le neddoko banditisme ne saurait prospérer, or la France reste le réceptacle de la diaspora pionnière et le meilleur baromètre électoral de la diaspora sénégalaise d’occident. Après le bureau de bras cassés de Daff cette semaine il me paraît difficile d’espérer une victoire du Lion en France même devant la première chèvre de YAW en déconfiture.

Heureusement que les bannis que nous sommes, parce que nous ne nous taisons pas devant l’intérêt du Sénégal et des sénégalais, avons pris la bonne mesure pour remonter la pente et faire entendre partout que remettre le Président en selle est une question de sécurité nationale et de salubrité publique devant autant de menaces des forces occultes et surtout devant autant de lubricité et de gangstérisme des gens d’en face.

Je sais pouvoir compter sur Cheikh Tidiane SALL, sur Françoise Hélène GAYE, sur Makhtar le Kagoulard pour mettre l’intérêt supérieur du Sénégal au-dessus de nos egos. Notre prochaine conférence des leaders se pliera en 4 voire en 1000 pour porter le message auprès des sénégalais satisfaits des réalisations du président de la République et des performances réalisées depuis 2012.

Devant cet appel des 104 qui ont eu la subtilité outrageuse d’aller demander à Noam Chomsky de signer cette pétition qu’ils lui ont miroité à la bonne pour obtenir sa signature portée désormais en bandoulière comme caution solidaire d’un vieillard qui ne sait plus ce qu’il a mangé au dîner la veille.

Ce patriarche, fut-il l’un des philosophes les plus éloquents de l’époque contemporaine ne comprend rien de ce qui se passe dans notre Ndoumbélane et ces coursiers de l’opposition que sont Didier Awadi, Alioune TINE, Kader Boye et toute la smala d’egos flattés qui se prend pour la crème de ce pays et qui brille par son dévouement à protéger le politicien le plus obscur et le plus déviant que le Sénégal ait connu jusqu’ici.

Ces civils opposants ont l’étoffe et le titre de la société civile, mais derrière leur masque d’ange ce sont de vraies hyènes intéressées qui monnayent leurs talents au profit de Mbaye Peetakh. A leur appel des 104 nous opposerons l’appel des 604 sénégalais de toute la diversité de notre société qui appellent Macky SALL à se présenter devant la nécessité suprême d’accompagner encore ce pays et de pousser le plus loin possible les réformes et réalisations.

Il est question de sauver le pays, de tenir fort le gouvernail dans ces moments de crises et de troubles de toutes sortes. Si la constitution le permet Macky doit le faire et tant pis pour la parole donnée et le reniement que la morale interdit. Il nous sera facile de déterminer sa bonne foi au moment des déclarations qui ne laissait guère place à cette belle brèche divine de la constitution nouvelle.

Jacques Mariel Nzouankeu a eu raison avant l’heure et avant tout le monde, et il nous a martelé suffisamment que le mandat de 7 ans qui part de 2012 à 2019 est intangible, donc hors de portée de la loi nouvelle de 2016. Professeur Mody Gadiaga nous a expliqué pourquoi le deuxième quinquennat est possible, avec toute l’élégance et la compétence d’un professeur aguerri qui distille le droit avec finesse.

Son interprétation de l’article 27 nous ravit quand il nous parle de l’exégèse de cet alinéa qui stipule que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. La suite de la démonstration de Mody Gadiaga qui n’a rien à voir avec le droit confus et subjectif pour ne pas dire hypocrite de Seybani Sougou, prouve à suffisance qu’une nouvelle candidature du Président SALL est envisageable sans préjudice pour le fait que le conseil constitutionnel reste la seule instance habilitée à en décider.

Boy khourounar niché à Paris, devenu le défenseur invétéré des causes perdues peut continuer à vomir sa rage et son droit bancal rien n’y fera. Macky sera candidat et Sonko ira au trou. L’opposition affirmée quant à elle, offre le visage hideux et incompréhensible de gens qui bénéficiaient de présomption d’intelligence et qui ont tout troqué contre une posture de larve et de suiveurs minables et irréfléchis d’un homme lubrique et méchant.

Presque tous lui ont emprunté l’insolence et le manque de respect qui caractérise un Samba Yakatan empêtré dans une traversée de Sirat, constituée de cinq (5) procès dont il ne peut en aucune façon sortir indemne.

Le Sénégal est béni des dieux de l’univers et cela nous le devons à nos aïeux et valeureux saints de toute obédience qui n’ont cessé de prier pour ce pays, nous comprenons à présent qu’il faudra une frange large de la diaspora pour sortir du déni, reconnaître les efforts du Président et comprendre les enjeux prégnants du désastre qui pourrait se jouer si nous ratons ce deuxième quinquennat synonyme de transition pour une transmission dans l’élan du PSE et de l’atteinte de l’émergence en 2035.

La DSE France à l’instar de beaucoup d’autres DSE ne fera qu’énerver encore plus tous ces sénégalais amoureux de leur pays et qui ont toujours voté dans les départements de France où c’est possible, pour accompagner ce Président. A cause des fourberies de la DSE APR France, beaucoup ont fini par s’agacer et abandonner le Président à son sort face aux oisifs errants qui ont fini par s’organiser.

Mais le projet et le Dahwa d’Oussou Binaigar tire à sa fin et tout le monde redescendra sur terre pour enfin écouter et comprendre que nous n’avons pas le choix. Macky SALL est la solution. A défaut je serais le meilleur profil pour diriger ce pays quand les prétendants s’appellent Déthié Khel Fall, Malick Gakou, ou Khalifa Dougoup, ou Karim Doha Wade par exemple. Assurément douma sen morom !

Pape SARR

Duc de Diapal