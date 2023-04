Idy de Rewmi manœuvre avec son jeu favori de yo-yo politique habituel

A quoi joue encore le patron de Rewmi ? Tout laisse entrevoir un yo-yo politique

La destitution de Yankhoba Diatara de son poste de 2ème vice-président du parti Rewmi est, selon les observateurs, due aux propos tenus par le ministre des sports sur le plateau spécial de Sen tv le 3 avril dernier, faisant état de la possibilité pour Macky Sall de briguer un 2ème quinquennat. Certainement que cette plaidoirie du 3ème mandat du chef de l’Etat n’a pas été du goût du Président du CESE Idrissa Seck puisque lui-même son patron, ne s’est pas prononcé publiquement sur le sujet. Même si hier, Diatara s’est rendu au chevet de son mentor pour une séance d’explications, cela ne change rien, ce qui est dit, est dit, ce qui est fait aussi, est fait.

Quelques jours avant, l’ancien maire de Thiès avait annoncé une rencontre avec la presse finalement reportée. Et puis, plus récemment lors d’un voyage au pays de l’oncle Sam, il a déclaré à la presse, son souhait de faire deux mandats de 5 ans et non trois et que Macky Sall ne doit pas en faire trois. Déjà après le limogeage de Diatara de la vice-présidence de Rewmi, Idy a demandé aux sénégalais de l’accompagner pour aller chercher la coupe du monde puisque disait-il: « Macly Sall a déjà amené une coupe d’Afrique ». Ce qui laisse croire qu’il veut lui succéder. Non sans oublier sa publication sur sa page officielle Facebook puis supprimée quelques minutes après le post.

Tous ces éléments analysés, laissent croire que le président du parti Rewmi prépare des choses qu’il n’a pas encore dites. S’il a vraiment l’ambition d’aller à l’assaut des électeurs le 25 février prochain, il est grand temps pour lui de s’assumer, plutôt que de jouer à cache-cache avec les sénégalais.

L’homme est depuis quelques jours, au cœur de tous les débats. Ses activités et ses prises de parole sont examinées religieusement et épluchées dans tous les sens. Et puis que dire de sa visite chez le leader du Pastef Ousmane Sonko pour semble-t-il que la paix et la stabilité du pays soient préservées.

Déjà à quelques dix mois de la présidentielle de 2024, c’est désormais le branle-bas de combat au sein des différents états-majors de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar. Jusqu’ici, seuls les différents cadres de l’APR travaillaient à mobiliser les militants du parti présidentiel en faveur d’une troisième candidature de Macky Sall. Ce n’est désormais plus le cas depuis que le chef d’État qui entretient toujours le flou sur ses véritables intentions, a enjoint les formations politiques alliées de la majorité à s’activer pour renforcer la coalition présidentielle et la débarrasser de toute velléité de dissension.

Ce qui est sûr, grandes seront les surprises puisque d’autres masques vont encore tomber dans un très proche avenir. D’ailleurs, dans les rangs de la coalition présidentielle, il souffle comme un air d’incertitude jusqu’à présent puisque rien n’est officiel, tout est flou dans la tête de tout le monde.

Le patron du parti Rewmi aujourd’hui encore dans la majorité présidentielle, manœuvre avec son jeu favori de yo-yo politique habituel.

Qui connait « Ndamal Kajor », sait que l’homme a toujours entretenu le flou et semé la confusion dans sa façon de faire de la politique. L’on se rappelle encore des discussions secrètes entre « Gorgui » et « Ngorsi » qui avaient enfin de compte donné lieu à de persistants soupçons de marchandage et de manoeuvre politicienne alors qu’à l’époque, le président annonçait le retour de son « fils spirituel » au sein de la formation gouvernementale.

La situation du remplaçant de Mimi Touré au CESE est d’autant plus ambiguë que l’ancien premier ministre, en fin stratége politique, continue de poser des jalons dans la discrétion absolue.

Mais attention, la politique du yo-yo peut être dangereux et parfois même jouer des tours.

Puisqu’il semble parfois qu’avec cette technique, il est plus facile de perdre de la hauteur de vue que d’en gagner.

« Wait And see », disait le 1er comte d’Oxford, Asquith, l’avenir nous édifiera.

Aly Saleh Journaliste/Chroniqueur