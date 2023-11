Pape Sarr répond au Commissaire Sadio

Réplique à Sadio

Monsieur Sadio qu’elle sorte de déchéance a eu raison de votre si beau parcours

Cher Commissaire Sadio le titre que vous portez ne s’accommode guère de votre frénésie active à sautiller de la plume dès que le chef de l’état s’exprime. Est-ce l’expression inavouable de votre malaise à pouvoir supporter la retraite sans lambris dorés que le Président aurait pu vous faciliter qui vous rend si aigre. Votre entrain vous trahit toujours et vous sursautez de vos mots incorrectes dès que la rébellion du Sud est touchée. Personne ne se souvient de vous avoir entendu vous émouvoir quand Salif Sadio a pris en otage des soldats de l’armée régulière sénégalaise. Au contraire votre silence complice à alors été plus que retentissant pour quelqu’un qui a le chic de sursauter dès quon parle de Casamance.

Aujourd’hui vous êtes à nouveau audible dans ce registre qui vous va bien et vous excellez dans l’administration de ces saletés verbales dont vous seul avez le secret. Au lieu de parler d’ethnicité, vous feriez mieux de vous débarrasser de ce paradigme régionaliste qui guide vos émotions au point de vous interdire de l’ouvrir quand Samba Yakatan au plus fort de sa démence a appelé a brûler ce pays. Ce comportement décrit à souhait le minus habens qui vous définit si bien et vous vous sentez sans cesse obligé de parler de vos diplômes et de votre parcours comme pour justifier que tous les Sadio ne sont pas que des rebelles idiots ?

Vous devez accepter que Dieu ne vous a pas choisi pour diriger aux destinées de notre nation et que malgré tous vos efforts d’homme des rangs obéissant et rigoureux vous devez vous contenter d’une retraite somme tout ingrate et accepter la toute puissance de ce Président post indépendance que vous pensez pouvoir être votre alter ego. Le rictus malicieux affiché par votre visage qui m’insupporte traduit parfaitement la violence qui s’en dégage. La haine qui vous taraude vous fait littéralement gerber de latineries fétides tout juste bonnes pour les latrines abjectes de cette pensée putréfiée qui vous caractérise. On vous lit et on a la nausée tellement votre verbiage est à la fois méchant et salace au point de friser la vomissure incontrôlée. Vous débordez de méchanceté et d’insolence pour un homme qui signe ses contributions de « Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle ». Sachez le Boubacar SADIO ce pays a connu plus gentil et plus brillant que vous et rien dans cette trajectoire qui vous flatte l’ego n’est exceptionnel au point de vous faire croire que vous êtes investis d’une toute puissance. Vous ne faites peur à personne Monsieur le désormais commis aux insultes exceptionnelle.

Boubacar, la démence vous gagne et pour incorrecte que vous soyez, on devine que dans votre hinterland villageois vous occupez certainement le haut du pavé et vous semblez bien vous accommoder des escroqueries dont parle le Président. Vous êtes tellement engagés dans votre réplique insolente qu’on peut légitimement se demander s’il ne s’agit pas, au-delà de l’escroquerie, d’une association de malfaiteurs sous le saut de « cadres de Casamance » dont vous seriez un membre éminent. Jamais on n’a vu dans ce pays un digne retraité des forces de défenses et de sécurité être aussi mauvais dans le discours et dans le verbe. Ces gens sont en général des modèles de sagesse et de vertu. Vous, vous n’inspirez aucun respect à vous adresser de cette manière au premier des Sénégalais. En vous comportant de la sorte vous n’attirez que méprise et dédain de la part du peuple qui s’est choisi, devant Dieu et avec sa bénédiction, cet homme comme chef.

Le Président de la République que vous vous évertuez à nier ou à condamner les faits et gestes, y compris les nombreuses réalisations est bien plus sage et de meilleure tenue que vous. Quand on ne se connait pas on peut se surestimer et on peut très vite se flatter l’égo de futilités. Finalement vous avez des diplômes mais je vous soupçonne d’être de la race des diplômés idiots au profil cognitif inquiétant dont parle Albert Jacquard dans « l’équation du nénuphar ». La violence contenue dans votre approche verbale n’a d’égale que cette mise au point que je vous flanque à l’aise parce que vous avez le don de vous en prendre au chef de l’état dans des lettres ouvertes et publiques qui n’honorent en rien votre rang. Quand une lettre aussi choquante est publique les citoyens de tout bord peuvent s’en servir et répliquer à la mesure du ressenti et de l’entendement qu’ils en ont. Alors souffrez qu’on oppose vos manières de rustres et votre manque de tact et de self-control.

Si vous avez un trop plein d’énergie pour votre âge allez donc emblaver quelques terres fertiles du sud et mettez vous au riz pour ne pas avoir l’air de ne plus servir à rien, et surtout pour ne pas en vouloir au monde entier. Il est très difficile de perdre sa toute puissance de commissaire et de s’en remettre sans débloquer. Mais l’éducation de base permet d’y arriver avec une bonne dose de vertu et de piété. Ce pays a vaincu bien des démons depuis que le Président SALL est là et nous ne laisserons pas des chauds-le-cœur nous polluer le paysage de torchons d’incorrections, destinés au Président qui nous vaut autant de satisfaction. Si vous ne savez plus qui vous êtes on ne se privera pas de vous le dire. Kou khamoul sa bopp gnou wola wakhlako. Assurément

Pape SARR

Duc de Diapal