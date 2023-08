Pape Sarr sur le candidat de Benno : « Je n’ai aucun choix… »

Il est vital pour BBY de mettre le Président à l’aise

Ma dernière contribution diffusée sur Xibaaru.sn et titrée « Candidat de Benno, Pape SARR recadre les prétendants » a fait l’objet de beaucoup de réactions. Certains m’ont interpellé pour me demander pourquoi j’ai cité leur mentor et quelle était la véritable commande tandis que d’autres m’ont interpellé pour me demander pourquoi je n’ai pas cité tout le monde. Je dois à la vérité rappeler que je ne suis inféodé à aucune chapelle à l’intérieur de Benno Bokk Yakaar et que je n’ai fait une demande de reconnaissance de parti que pour avoir une parfaite indépendance de ton et d’analyse.

Des amis m’ont félicité de n’avoir pas cité Amadou BA ou Mohamed Boun Abdallah DIONE croyant que j’essaie de faire la part belle à untel ou untel. Je dois dire que même les prétendants qui ne disent rien et qui activent des milliers de réseaux pour parler à leur place ne facilitent en rien le travail du Président de la République chargé de nous donner sa vision du choix, et de la meilleure personne pour conduire avec son aide et son appui constant, BBY à la victoire.

Je n’ai aucun choix de candidat à ce stade et les personnes pour lesquelles j’aurais voté les yeux fermés si je ne suis pas moi-même en lice ne sont pas des candidats pour cette présidentielle de 2024. Les personnes que j’ai citées dans mon article ne sont pas les seules à compliquer la tâche du chef, nous sommes nombreux dans notre machines BBY à oublier que ceux qui sont en surbrillance du fait de leurs responsabilités n’ont pas plus de mérites que nous et que seul le bon vouloir de Macky SALL les a mis à ces postes. Celles et ceux qui ont l’honneur d’officier à ces positions devraient se garder de faire du bruit ou de passer leur temps à activer des réseaux pour influencer le choix du boss.

Au point où vont les choses un choix éclairé devrait mettre en selle la personne la plus apte à conduire la mission de continuation des réalisations du Président et donc le chemin menant à la promesse d’émergence à la date prévue de 2035. Le président choisira certainement le plus apte à lui obéir, celui là seul méritera sa transmission. De fait, il n’est demandé à aucun de nos prétendants de nous pondre un programme, la bonne trajectoire est la continuité du chemin. C’est le programme de Macky SALL, il n’y a rien à recréer, tout est à reprendre en indiquant les ajustements à faire, et en extirpant du bloc de production et de réalisations des actions de développement, tous les bras cassés sur lesquels le président a souvent été trompé par des diplômés aux compétences douteuses.

Nous n’avons plus beaucoup de temps avant le choix définitif mais il faut que nos prétendants tous confondus mettent à l’aise le président et s’engagent tous à suivre le candidat qui sera choisi pour qu’au soir du 25 Février 2024, le coup KO soit retentissant et ne souffre d’aucun khinimini. Vive la République ! Vive Macky SALL ! Mom rekk lagnouy top, pour mouy clair ; A bon entendeur

Pape SARR

Duc de Diapal