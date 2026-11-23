Un homme de 40 ans, identifié comme Ismaïla D., a été arrêté le 20 novembre par le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies pour une présumée escroquerie liée à l’émigration clandestine vers l’Espagne, rapporte le quotidien Libération. Il est accusé d’avoir encaissé près de 5 millions de FCFA et récupéré plusieurs téléphones portables auprès de candidats au départ, avant de les abandonner à Saint-Louis.

Selon les plaignants, le mis en cause, qui se présentait comme un pêcheur domicilié à l’Unité 15, leur réclamait entre 400 000 et 600 000 FCFA chacun pour organiser leur voyage en pirogue depuis Saint-Louis.

Les candidats à la migration avaient d’abord séjourné dans un bâtiment inachevé à Kayar, avant de rejoindre un autre logement à Saint-Louis. Mais le départ annoncé avait finalement été reporté. Au téléphone, Ismaïla D. aurait évoqué la présence de la Marine nationale dans les environs, tout en promettant de programmer une nouvelle tentative. Il aurait ensuite disparu.

L’enquête menée avec l’aide des victimes a permis de découvrir que le suspect était retourné aux Parcelles Assainies pour recruter de nouveaux candidats. Il a finalement été interpellé à son domicile familial. Face aux enquêteurs, Ismaïla D. aurait reconnu les faits, tout en affirmant qu’il travaillait avec un capitaine de pirogue basé à Saint-Louis, surnommé « Baye Zale ».

Selon sa version, ce dernier aurait disparu avec l’argent et les téléphones portables collectés auprès des candidats. Le mis en cause soutient n’avoir été qu’un simple recruteur, qui voulait « aider des jeunes de son quartier ».