Le corps sans vie d’un conducteur de moto-taxi a été découvert, dimanche 22 novembre 2026, sur la terrasse d’une maison située à l’Unité 26 des Parcelles Assainies. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès.

Selon les premiers éléments, le commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a été alerté vers 9 heures de la découverte d’un corps sans vie par pendaison sur la terrasse d’un domicile. Les policiers dépêchés sur les lieux ont identifié la victime comme étant L. A. Bassene, âgé de 32 ans et conducteur de moto-taxi, communément appelé « thiak-thiak ». Il résidait dans le même quartier. Le corps était suspendu à une corde attachée à la structure de la cage d’escalier.

D’après les informations rapportées par Seneweb, la victime partageait sa chambre avec deux colocataires : B. Demba, membre des forces de défense et de sécurité, et A. Sagna, pompiste.

Interrogé sur les circonstances de la découverte, A. Sagna a expliqué qu’un voisin l’avait informé qu’une personne s’était pendue sur la terrasse de leur domicile. Il affirme être monté à l’étage supérieur pour vérifier l’information et y avoir découvert le corps de son colocataire. Il a ensuite alerté leur autre colocataire, l’agent B. Demba.

Ce dernier a déclaré avoir été en service le 21 novembre 2026. À son retour, il s’était installé pour dormir sur le balcon du deuxième étage. C’est dans ces circonstances qu’il affirme avoir appris le décès de son colocataire.

Le corps a été évacué à l’hôpital par les sapeurs-pompiers en vue d’une autopsie. Le Parquet a été informé et une enquête est en cours afin de faire la lumière sur les circonstances de ce décès.