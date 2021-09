Affaire Passeports diplos : NOO LANK accuse Niasse et Malick Sall

Communiqué de presse du Collectif NOO LANK

Ce que Moustapha Niasse (Président de l’Assemblée Nationale) et Malick Sall (ministre de la justice) ne comprennent pas et ne comprendront peut-être jamais !

Les sorties simultanées du président de l’assemblée nationale et du ministre de la justice ont tout dit sauf… l’essentiel.

Alors que les sénégalais attendent l’expression claire et nette d’une prise de responsabilité de ces hautes autorités et l’affirmation d’une volonté de poursuivre tous les crimes graves d’où qu’ils viennent et ainsi rassurer les sénégalais qu’ils vivent dans un État digne de ce nom, ces deux grands responsables ont préféré par communiqué, donner un récital de procédures et règlements qui encadrent les enquêtes et affaires judiciaires.

Peut-être auraient-ils mieux fait de se taire, si c’est pour faire semblant de parler pour ne rien dire.

Dans leurs rôles respectifs de chefs des deux institutions impliquées dans le traitement des affaires en question (trafic de faux billets et trafic de passeports diplomatiques), les sénégalais ne cherchent certainement pas à ce qu’ils viennent comme des professeurs, leur disséquer les voies et procédures générales de poursuite pour arrêter des criminels.

Pas lorsque le doute est dépassé et qu’ils savent que les crimes sont graves et réels et les coupables identifiés.

Comme chef des représentants du peuple et chef du département de la justice, leurs discours et postures devraient être de se faire l’écho du peuple qu’ils prétendent représenter et servir, en condamnant, comme eux, tous les actes répréhensibles qui détruisent l’image et la crédibilité des acteurs publics et surtout trahissent la confiance des citoyens envers les institutions de la république, les signes monétaires et les titres officiels émis par l’Etat.

Au moins, ils défendraient ainsi les institutions qu’ils dirigent.

Rien dans leurs communiqués n’exprime une quelconque réprobation des actes concernés. Rien dans leurs communiqués ne montre qu’ils ont entendu les sénégalais et compris les sénégalais. Rien dans leur communiqué ne montre qu’ils sont déterminés et prêts à se battre pour que la justice triomphe et que la république soit défendue, puisque tel est leur rôle.

Bien sûr, nul ne s’attend à ce qu’ils accusent ou déclarent coupables les personnes incriminées. Mais, ils devraient au moins élever la voix, s’offusquer de telles affaires graves que sont le trafic de faux billets et de passeports diplomatiques et exiger leur résolution rapide pour éclairer ces affaires en respect de l’émoi et les interrogations des sénégalais dans leur très grande majorité.

En ne le faisant pas, ils contribuent à fragiliser l’Etat et font penser que ces affaires sont celles du président Macky Sall dont ils attendent qu’ils lèvent le petit doigt pour indiquer la direction du vent.

Triste république que celle sous la direction d’un homme de peu de vertus et ses ouailles sans épaisseur qui n’oseront jamais sauter plus haut que ses chaussures. Le Sénégal mérite mieux.

Mercredi 22 Septembre 2021

Le Secrétariat Exécutif National

Collectif Citoyen NOO LANK

*Le collectif Noo Lank est un collectif citoyen dont la mission est défendre les intérêts de la population dans tous les domaines (extrait de la page Facebook de Noo Lank Senegal)

