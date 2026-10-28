PASTEF dénonce des menaces contre Sonko et exige une réaction judiciaire

Le parti PASTEF-Les Patriotes a vivement réagi aux propos attribués à Arona Coumba Ndoffène Diouf, membre du parti présidentiel Kiiraay. Dans un communiqué, la formation politique accuse ce dernier d’avoir « demandé publiquement aux responsables de son parti de mettre en œuvre un complot dont l’objectif serait d’éliminer le Président Ousmane Sonko ».

Le parti dénonce ce qu’il qualifie de « propos extrêmement dangereux » et fustige un climat de « banalisation des discours de haine par les membres de la mouvance présidentielle ». Il évoque également des appels répétés à « recourir à la force pour entraver les actions politiques de PASTEF et de son Président ».

Estimant que les faits dénoncés pourraient constituer des « infractions à la loi » et une « atteinte à la sûreté de l’État », le Bureau politique national de PASTEF appelle le Parquet de Dakar à apporter une « réponse immédiate ». La formation politique interpelle également le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l’exhortant à « mettre immédiatement fin à ces infractions à la loi, émanant de son parti Kiiraay ».

Dans son communiqué, PASTEF rappelle que « les tentatives et complots politiques ont, dans un passé récent, plongé le pays dans le chaos ». Le parti affirme par ailleurs sa « ferme décision de protéger son leader » face à ce qu’il présente comme un retour de l’impunité pour les « commanditaires et auteurs des événements criminels de 2021-2024 ».