Pastef face au Conseil Constitutionnel…où sont passés les « 4 000 cadres » ?

Avec une majorité parlementaire largement acquise et un vivier de cadres régulièrement présenté comme l’une de ses principales forces, Pastef (le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) peine pourtant à éviter les revers devant le Conseil constitutionnel. Après plusieurs textes déclarés irrecevables ou invalidés en moins deux ans, la nouvelle décision sur les contrats pétroliers relance une question devenue embarrassante : où sont passés les « 4 000 cadres » annoncés du parti, et pourquoi cette expertise revendiquée ne semble-t-elle pas suffire à sécuriser les textes avant leur arrivée devant les « Sages » ?

L’Assemblée nationale dominée par Pastef dispose d’une majorité politique qui lui donne une capacité d’action considérable. Pourtant, depuis le début de la législature, cette puissance numérique se heurte régulièrement à une autre réalité : celle du contrôle constitutionnel. La dernière décision du Conseil constitutionnel, déclarant irrecevable la proposition de loi visant à soumettre les contrats de partage de production à un débat préalable à l’Assemblée nationale, vient une nouvelle fois poser la question de la maîtrise juridique des textes portés par la majorité.

Dans sa décision n° 9/C/2026 du 5 octobre 2026, le Conseil constitutionnel a considéré que la proposition de loi n° 37/2026, qui entendait modifier l’article 20 du Code pétrolier, empiétait sur le domaine réglementaire et les prérogatives de l’Exécutif. Les « Sages » ont notamment estimé que l’instauration d’un débat parlementaire préalable comme condition à la signature des contrats encadrait une compétence relevant directement du président de la République. Le texte a donc été déclaré irrecevable.

Ce nouvel épisode alimente une interrogation plus large : où sont passés les fameux « 4 000 cadres » annoncés autour de Pastef ? Une organisation qui revendique une telle réserve de compétences devrait, en principe, être capable d’anticiper les obstacles constitutionnels avant de transformer une initiative politique en bataille institutionnelle. Or, la répétition des revers donne l’impression d’un décalage entre la puissance militante revendiquée et la maîtrise des mécanismes juridiques de l’État.

Le phénomène ne se limite d’ailleurs pas au dossier pétrolier. En moins de deux ans, plusieurs textes ou initiatives portés par la majorité ont été confrontés au contrôle du juge constitutionnel. La loi interprétative de l’amnistie, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la régulation des médias, la grande révision constitutionnelle de juin 2026, invalidée par la décision n° 6/C/2026, ou encore la proposition de loi sur les crédits spéciaux, déclarée irrecevable le 25 août 2026, ont chacun placé la majorité parlementaire face aux limites constitutionnelles de son pouvoir législatif.

La question n’est donc plus seulement celle du nombre de députés dont dispose la majorité, mais celle de sa capacité à transformer cette majorité en production législative juridiquement solide. Une majorité parlementaire peut voter un texte à une large majorité ; elle ne peut cependant pas imposer au Conseil constitutionnel de le déclarer conforme à la Constitution. C’est précisément dans cet espace que se joue aujourd’hui une partie du rapport de force institutionnel.

Le paradoxe est d’autant plus saisissant que Pastef s’est construit autour d’un discours mettant en avant la compétence, la rupture avec les anciennes pratiques et la nécessité de refonder les institutions. La multiplication des textes censurés ou déclarés irrecevables oblige désormais la majorité à répondre à une question embarrassante : les difficultés rencontrées relèvent-elles d’erreurs ponctuelles de procédure ou révèlent-elles une faiblesse plus profonde dans la préparation juridique des réformes ?

À chaque saisine du Conseil constitutionnel, la majorité se retrouve ainsi face à un juge qui ne raisonne ni en fonction du nombre de députés, ni de la popularité politique d’une réforme. Le Conseil examine la conformité des textes à la Constitution et délimite les compétences respectives des institutions. Dans le dossier des contrats pétroliers, il a précisément rappelé que le pouvoir de contrôle du Parlement ne signifie pas nécessairement qu’il peut conditionner l’exercice d’une compétence réglementaire du chef de l’État.

Cette succession de confrontations constitue surtout un signal pour la majorité. Elle dispose d’une force politique importante, de nombreux élus et, si l’on reprend le chiffre régulièrement associé à Pastef, d’un vivier considérable de cadres. Mais la question qui se pose désormais est celle de l’utilisation de cette expertise. À quoi servent 4 000 cadres si les textes les plus sensibles continuent d’arriver devant le juge constitutionnel avec des fragilités suffisamment importantes pour être sanctionnés ? C’est moins le nombre qui est désormais interrogé que l’efficacité réelle de cette force intellectuelle et juridique.

Le Conseil constitutionnel apparaît ainsi, de plus en plus, comme le véritable mur institutionnel devant lequel la majorité parlementaire mesure les limites de sa puissance. L’enjeu pour Pastef n’est plus seulement de disposer d’une majorité pour voter les lois, mais de démontrer qu’il possède les compétences nécessaires pour les concevoir, les sécuriser juridiquement et les inscrire durablement dans l’architecture constitutionnelle.

Après plusieurs revers, la question des « 4 000 cadres » cesse alors d’être un simple slogan : elle devient une interrogation politique sur leur présence, leur rôle et leur capacité à éviter que la majorité ne découvre les limites de ses textes uniquement après leur examen par les « Sages ».

La rédaction de Xibaaru