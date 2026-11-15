PASTEF : Sonko rencontre d’anciens responsables de l’administration publique et parapublique

Le président de PASTEF-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a rencontré, ce samedi 14 novembre 2026, plusieurs membres de son parti ayant occupé des fonctions dans l’administration publique et parapublique avant de quitter leurs postes ces derniers mois. La rencontre a réuni d’anciens ministres, des directeurs généraux, des présidents d’organes délibérants ainsi que d’anciens chargés de mission.

Selon Jotna Media, cette rencontre a permis aux participants de partager leurs expériences à la tête des différentes structures qu’ils ont eu à diriger. Les échanges ont notamment porté sur les réformes engagées, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les pratiques développées dans l’exercice de leurs missions.

À travers cette initiative, Ousmane Sonko entend capitaliser sur l’expertise de ces anciens responsables et préserver leurs connaissances de l’administration ainsi que des secteurs stratégiques. Le parti souhaite ainsi mobiliser ces compétences dans ses réflexions sur les grandes questions nationales et les réformes que le pays doit engager.

Selon Jotna Media, le président de PASTEF a également salué leur contribution au service de l’État. « Ousmane SONKO a salué l’engagement, la rigueur et le sens de l’État dont ces responsables ont fait preuve dans l’exercice de leurs missions. Il a également tenu à saluer le courage et la dignité de toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix de la constance et de la fidélité aux valeurs du Projet plébiscité par le peuple sénégalais », rapporte le média.