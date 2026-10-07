Pastef suspend ses meetings jusqu’au 15 octobre après les fortes pluies

Le parti Pastef-Les Patriotes a annoncé la suspension de l’ensemble de ses meetings sur le territoire national jusqu’au 15 octobre 2026, à la suite des fortes pluies enregistrées ces derniers jours au Sénégal.

Dans un communiqué signé par son Bureau exécutif national ce mercredi 7 octobre, le parti évoque un bilan marqué par des pertes en vies humaines, des familles sinistrées, des biens détruits, des routes coupées et des quartiers encore sous les eaux.

« Ces derniers jours, de fortes pluies se sont abattues sur notre pays et ont laissé un lourd bilan : des pertes en vies humaines, de nombreuses familles sinistrées, des biens détruits, des routes coupées et des quartiers entiers encore sous les eaux », indique le communiqué.

Pastef dit s’incliner devant la mémoire des personnes disparues et adresse ses condoléances aux familles endeuillées. Le parti renouvelle également sa solidarité aux victimes des intempéries.

Selon le Bureau exécutif national, cette suspension vise à respecter les familles éprouvées par les conséquences des pluies et à concentrer les énergies sur les besoins prioritaires des populations touchées.

Ousmane Sonko et ses camarades invitent ainsi les militants et sympathisants à se mobiliser aux côtés des populations sinistrées. Ils les appellent notamment à apporter leur soutien aux personnes affectées, en coordination avec les services de l’État présents sur le terrain.

Cette mobilisation doit, selon le parti, permettre d’apporter aide et assistance aux familles confrontées aux conséquences des inondations et des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours.

La suspension concerne l’ensemble des meetings organisés par Pastef sur le territoire national et reste prévue jusqu’au 15 octobre 2026.

À travers cette décision, le parti entend marquer sa solidarité avec les populations touchées et appelle ses militants à privilégier les actions d’assistance sur le terrain pendant cette période.