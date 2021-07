Ce pasteur américain s’offre une Ferrari à 325.000 dollars

Le pasteur américain Joel Osteen s’offre une Ferrari d’une valeur de 325 000 dollars, les internautes très en colère

Les photos de la Ferrari devenues virales sur les médias sociaux ont suscité des critiques de la part des internautes.

Le célèbre pasteur Joel Osteen s’est offert une Ferrari évaluée à 325 000 dollars. Des photos de la voiture ont fait surface sur Twitter dimanche, provoquant une vague d’indignation. Selon HITC, ce bijou coûte 325 000 dollars.

Sur la toile plusieurs s’en sont pris à l’homme de Dieu.

« Avec un manoir de 25 millions de dollars, une Ferrari de 325 000 dollars, le fait de ne pas avoir à payer d’impôts et d’avoir volé 4,4 millions de prêts du Programme de protection des salaires (PPP) aux nécessiteux, je dirais que Joel Osteen est le blanchisseur d’argent préféré de Satan sur Terre », a commenté un internaute.

« Une petite église du Nouveau-Mexique a payé toute la dette médicale de son État. Joel Osteen vaut 60 millions de dollars et pourrait faire cela pour tout l’État du Texas en un clin d’œil. Mais il a acheté une Ferrari de plus de 250 000 $ », peut-on lire dans un autre tweet.

« Dieu n’a pas béni Joel Osteen avec une Ferrari. Il a escroqué ses fidèles pour s’offrir cette voiture », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre écrit : « Jésus a nourri les affamés. Joel Osteen a acheté une Ferrari. »

Joel Osteen a hérité de l’église Lakewood en 1999 après le décès de son père. Auteur de « Your Best Life Now », « Become A Better You », le pasteur compte à ce jour 15 livres. Lors d’une interview avec Oprah Winfrey, Joel Osteen avait affirmé que sa richesse provient de la vente de ses livres.