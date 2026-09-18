Patrick Vieira au Sénégal : « C’est un retour à la maison »

Officiellement présenté ce vendredi à Dakar comme nouveau sélectionneur des Lions, Patrick Vieira a affiché sa fierté de prendre les commandes de l’équipe nationale du Sénégal. Né dans la capitale sénégalaise de parents eux aussi nés à Dakar, le technicien français entend s’inscrire dans la continuité du travail réalisé ces dernières années et construire un projet sur quatre ans.

Patrick Vieira a livré ses premiers mots en tant que sélectionneur du Sénégal lors de sa présentation officielle à Dakar. Le technicien français a immédiatement mis en avant la dimension personnelle de sa nomination, lui qui est né dans la capitale sénégalaise, tout comme ses parents.

« C’est une fierté pour moi de revenir au Sénégal et d’être sélectionneur. Je suis né ici, mes parents sont nés ici et c’est un retour à la maison », a déclaré Vieira.

Le nouveau sélectionneur a également expliqué que son choix d’accepter la proposition de la Fédération sénégalaise de football avait été rapide. « Pour moi, la réponse était très courte et elle était instantanée. C’est un projet qui m’intéresse et je voulais me lancer dans cette aventure », a-t-il indiqué.

Patrick Vieira souhaite inscrire son mandat dans la continuité plutôt que procéder à une reconstruction complète de l’équipe. « Ce n’est pas de repartir de zéro. C’est de respecter ce qui a été mis en place par la Fédération ces dernières années et, dans la continuité, construire une nouvelle étape, ouvrir un nouveau chapitre », a-t-il expliqué.

Le technicien français a notamment identifié les éléments qu’il entend préserver au sein de la sélection. « La force de cette équipe, son identité, sa solidarité, sa capacité à souffrir ensemble », a-t-il souligné.

Son projet s’inscrit sur un cycle de quatre ans, avec notamment les CAN 2027 et 2028 et la préparation de la Coupe du monde 2030. Dans cette perspective, Vieira compte également préparer la relève en intégrant progressivement de jeunes joueurs appelés à devenir les cadres de la sélection à l’horizon 2030.

« On a une génération où il faudra intégrer des jeunes joueurs qui seront les cadres en 2030 », a-t-il déclaré.

Pour accompagner ce projet, le nouveau sélectionneur a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective autour des Lions. « Pour réussir ce projet, j’aurai besoin de la nation, de l’unité de la nation », a-t-il affirmé, en appelant les joueurs, la Fédération, les journalistes et le peuple sénégalais à avancer ensemble.

Les premières échéances ne tarderont pas pour Patrick Vieira, avec deux matches de qualifications pour la CAN 2027 qui se profilent. Le sélectionneur a fixé un objectif immédiat : la qualification.

« Il sera important d’être unis, il sera important d’avoir ces ambitions, c’est-à-dire de se qualifier », a-t-il déclaré.

Tout en affichant cette ambition, Vieira appelle à la patience pour construire son équipe. « Pour construire une équipe, il faut de la patience », a-t-il conclu.