Patrick Vieira explique l’absence de Krépin Diatta de sa première liste

Krépin Diatta ne figure pas dans la première liste de Patrick Vieira pour le prochain rassemblement des Lions. Présenté officiellement ce vendredi à Dakar, le nouveau sélectionneur a expliqué que cette absence était liée à la situation actuelle du joueur, sans club depuis son départ de Monaco.

Interrogé sur l’absence de Krépin Diatta, Patrick Vieira a donné une explication claire. « La réponse est assez simple et claire, Krépin Diatta n’est pas là parce qu’il n’a pas de club. Il doit régler ce problème pour être en équipe nationale », a déclaré le sélectionneur.

Malgré cette non-convocation, Vieira a tenu à souligner l’estime qu’il porte au joueur sénégalais. « C’est un joueur que j’aime beaucoup. Il a fait une très bonne Coupe du monde », a-t-il ajouté.

Pour le nouveau sélectionneur des Lions, le retour de Krépin Diatta en équipe nationale dépendra donc d’abord de sa situation en club. Libre depuis son départ de Monaco, le joueur devra retrouver une équipe avant de pouvoir prétendre à une nouvelle convocation.