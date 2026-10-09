Patrimoine bâti de l’État…la grande braderie du domaine public

Pendant plusieurs décennies, la gestion du patrimoine immobilier de l’État du Sénégal a été marquée par des insuffisances dans le recensement et le suivi administratif des biens publics. À son arrivée à la tête de l’AGPBE en 2019, Yaya Abdoul Kane a trouvé une base de données officielle qui ne répertoriait que 192 bâtiments publics. Cette situation mettait en évidence les limites du système d’inventaire existant et soulevait des enjeux importants en matière de traçabilité, de suivi et de sécurisation du patrimoine immobilier de l’État.

Il aura fallu lancer des opérations de recensement sur le terrain pour prendre la mesure réelle du patrimoine bâti de l’État. Les investigations ont révélé l’existence de près de 2 000 à 2 200 bâtiments appartenant à la puissance publique. Pourtant, cette redécouverte du parc immobilier s’est heurtée à une réalité administrative critique : une grande partie de ces édifices ne disposait d’aucun dossier foncier complet ou régulier.

À cette ignorance du parc existant s’est ajoutée une dérive budgétaire colossale liée aux charges locatives. Avant 2019, l’État accumulait des arriérés de loyers s’élevant à environ 35 milliards de FCFA auprès de bailleurs privés. En ne parvenant pas à loger ses propres services dans ses bâtiments, la puissance publique s’est retrouvée prise au piège d’une dépendance coûteuse envers le secteur privé.

L’un des leviers majeurs de la perte de contrôle réside dans la distribution opaque de baux emphytéotiques de longue durée sur des terrains à forte valeur foncière. Dans des zones stratégiques et prisées telles que la Cité Fayçal, Mermoz ou Fann, des parcelles et villas publiques ont été cédées sous des conditions contractuelles hautement contestables et sans véritables contreparties pour le Trésor public.

Les révélations faites devant la Commission d’enquête parlementaire mettent en lumière des vices juridiques criants. De nombreux baux emphytéotiques souffraient d’une absence d’approbation formelle par décret présidentiel, un acte pourtant légalement indispensable. D’autres conventions n’ont jamais respecté les délais ou les clauses d’exécution prévus, rendant ces contrats juridiquement caducs.

La gouvernance du patrimoine s’est également dégradée sous le poids des instructions directes de la Présidence de la République. Présentée comme l’autorité suprême de tutelle, la présidence (sous Macky Sall) décidait souvent en direct de l’attribution de villas et de biens fonciers. Cette centralisation des décisions au sommet de l’État a marginalisé les structures de contrôle et supplanté les procédures réglementaires habituelles.

Face à cette situation critique, des réformes institutionnelles ont été engagées, notamment la transformation de l’AGPBE en Société de gestion du patrimoine bâti de l’État (SOGEPA). Bien que la SOGEPA ait recommandé la résiliation des contrats non conformes et cherché à optimiser les ressources foncières, les blocages administratifs et politiques ont freiné la récupération effective des biens confisqués ou bradés.

Les auditions menées par la Commission d’enquête parlementaire marquent un tournant dans la quête de vérité et de reddition des comptes. En disséquant les défaillances passées, les députés cherchent à déterminer les responsabilités individuelles et collectives dans ce qu’il convient d’appeler un bradage méthodique des ressources immobilières de la Nation. Un bradage qui démontre comment l’Etat a perdu le contrôle de son patrimoine.

Pour recouvrer la souveraineté sur son patrimoine, l’État doit désormais mener à terme la reconstitution historique et juridique de ses titres fonciers. La sécurisation du domaine public ne pourra se faire sans une annulation systématique des baux illégaux, la régularisation des cessions suspectes et la mise en place d’une gestion strictement transparente, garantissant que les biens nationaux servent enfin l’intérêt général.

La rédaction de Xibaaru