Un avenant relatif au protocole de pêche maritime liant les deux pays a été signé par Nani Ould Chrougha, ministre mauritanien des Pêches et de l’Économie maritime, et Alioune Ndoye, son homologue sénégalais. Un autre protocole d’accord lie également les deux États, dans les domaines des transports, des technologies, des postes, de l’information et de la communication.

Il a été signé par Sidi Ould Salem, le ministre mauritanien de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information, et Ndèye Tické Ndiaye Diop, la ministre sénégalaise chargée de l’Économie numérique et des Télécommunications.