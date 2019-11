Sur des cycles réguliers, l’ovulation se situe au 14ème jour du cycle, mais il existe de grandes variations d’une femme à l’autre et d’un cycle à l’autre. Dans un objectif de conception, il est donc conseillé de détecter sa date d’ovulation avec l’une de ses techniques : Augmentation de la libido, pertes blanches plus épaisses, poitrine gonflée ? Pas de doute, vous êtes en train d’ovuler. Passage en revue des signes qui le prouvent.

Chaque mois, deux semaines avant le début de leurs règles, les femmes qui ont un cycle régulier sont en période d’ovulation. En revanche, pour toutes celles qui ont des cycles irréguliers, difficile de véritablement savoir quand démarre le début de cette période. C’est la raison pour laquelle il est important de repérer ses signes annonciateurs : augmentation de la libido, pertes blanches plus épaisses, poitrine gonflée, on vous les décrypte.

Des pertes blanches plus épaisses

Premier signe et pas des moindres, des pertes blanches plus épaisses, qui proviennent de la glaire cervicale (sécrétion visqueuse produite par les glandes de l’endomètre situées sur le col de l’utérus) . En période d’ovulation et pour favoriser la conception, cette dernière produit une substance épaisse et filante. Ainsi, les spermatozoïdes vont s’agripper à cette glaire, ce qui leur facilitera l’accès à l’utérus. Malin, le corps humain.

Une libido sur-boostée

La nature est bien faite. Lorsque la femme est en période d’ovulation, sa libido augmente pour qu’elle ait envie de faire l’amour et donc… de procréer. Les coupables de ce phénomène ? Les hormones.

La poitrine gonflée

Pendant l’ovulation, comme c’est également souvent le cas pendant les règles, la poitrine se gonfle et se tend. Les coupables de ce phénomène ? Ici aussi, ce sont les hormones. D’ailleurs, pendant cette période, les seins seraient également plus sensibles aux différentes stimulations. Voilà qui devrait une fois de plus vous donner envie de procréer. On vous le disait : la nature est bien faite.

Une variation de la température corporelle

Autre signe qui prouve que vous êtes en train d’ovuler, la température de votre corps, qui ne cesse de varier. Au moment d’ovuler, elle est au plus bas, avant de remonter pendant l’ovulation. Cela fait partie des indicateurs utilisés par les médecins pour aider leurs patientes à identifier leur date d’ovulation et à établir un calendrier.

Ouverture du col de l’utérus

Autre symptôme à noter, pendant l’ovulation, le col de l’utérus à tendance à s’ouvrir un peu plus. La majorité des femmes ne ressentent rien. En revanche, contrairement aux idées reçues, sa position ne change pas. “Il est collé anatomiquement, il ne peut pas se déplacer comme ça”, nous expliquait le Docteur Ghada Hatem-Gantzer, praticienne hospitalier en gynécologie obstétrique dans un précédent article sur le sujet.

Des douleurs abdominales

Loin de concerner toutes les femmes, certaines – généralement très à l’écoute de leur corps – peuvent ressentir des douleurs abdominales pendant l’ovulation. Des douleurs normalement largement supportables, qui durent quelques heures au maximum. D’ailleurs, si ce n’est pas le cas et que les douleurs sont difficiles à supporter, mieux vaut consulter pour exclure les risques d’endométriose ou de kyste de l’ovaire. Toutefois ces peuvent être considérées à elles-seules comme un signe fiable d’ovulation.