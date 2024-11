Pétrole de Sangomar : Plus de 10 millions de barils commercialisés en 5 mois

Le projet Sangomar, l’un des plus grands projets pétroliers du Sénégal, a enregistré une production notable en octobre 2024. Ce mois-là, 2,82 millions de barils de pétrole brut ont été extraits, portant le total cumulé à 10,99 millions de barils depuis le début des opérations en juin 2024. Depuis le lancement de la production le 2 juin, les 12 puits du champ pétrolier fonctionnent à pleine capacité. En seulement cinq mois, 10,57 millions de barils ont été extraits et commercialisés à travers 11 cargaisons, démontrant la régularité et l’efficacité des installations sur le site.

« Au cours du mois d’octobre 2024, le projet Sangomar a généré 2,82 millions de barils de pétrole brut. Ce volume s’ajoute aux 8,17 millions de barils produits entre juin et septembre, soit 10,99 millions de barils, dont 10,57 millions enlevés et commercialisés à travers 11 cargaisons au cours de ces 5 mois. À ce jour, les 12 puits du champ sont actifs. Les prévisions de production pour ce dernier semestre sont toujours actuelles (100 mille barils par jour et 11,70 millions en 2024) », renseigne le ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines.