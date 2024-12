Plainte de Macky Sall : Mimi Touré parle de «diversion»

Macky Sall veut laver son honneur. Par le biais de son avocat, il aurait déposé une plainte contre X auprès du procureur du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Cette démarche fait suite à des accusations concernant un prétendu compte bancaire de 1 000 milliards F CFA, supposément ouvert à la HSBC à Singapour. Mais selon Aminata Touré, cette démarche n’est rien d’autres qu’une diversion.

« Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si nécessaire une autre affaire dans l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y comprenne plus rien. ». Les affaires de détournements massives de nos deniers publics sont clairement consignés dans les rapports de la Cour des Comptes et autres organes de contrôle, notamment sur la gestion des Fonds Covid et autres nombreux scandales financiers. Et comme pour les dizaines de morts des manifestations, la Justice sénégalaise doit diligenter ses actions ! Pas de diversion », a écrit Mimi sur sa page Facebook.