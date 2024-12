«Des fonctionnaires refusent de se soumettre au nouveau gouvernement» (Seydina Oumar Touré)

Le constat déplorable est que notre administration compte toujours en son sein des autorités administratives, judiciaires et des fonctionnaires qui refusent d’accepter le changement et réfutent catégoriquement l’idée de se soumettre à l’autorité du nouveau pouvoir.

Ces gens, pour la plupart voient en nous des arrivistes ou des parvenus au pouvoir et s’évertuent systématiquement à s’ériger en forces centrifuges face notre dynamique de changement systémique .

Ces éléments subversifs, remettent en cause l’autorité et le mérite de députés élus, de Directeurs et chefs de service qui sont tournés en ridicule parfois et défiés par des collaborateurs, des militants mis aux arrêts sans raison valable et d’autres mis au bancomme pour se venger du passé.

Vouloir plaire et faire plaisir à des fonctionnaires qui nous ont combattu corps et âmes, au détriment de l’interêt supérieur du peuple qui nous a porté au pouvoir peut être fatal.

L’étreint de ces fonctionnaires réactionnaires comme disait le capitaine Thomas Sankara, doit être rapidement annihilé, au risque de ramer à contre courant et c’est fatal en politique.

Et pour cela une solidarité s’impose dans l’action des gouvernants.

Seydina Oumar Touré