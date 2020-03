Plainte de Mimi Touré…Bara Ndiaye a fui

Mais où se cache l’administrateur de la Maison de la presse, Bara Ndiaye ? La question mérite d’être posée. En effet, selon des sources du Cese, l’huissier mandaté par la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, Mme Aminata Touré, pour lui signifier la sommation interpellative, court depuis hier, jeudi 05 mars 2020, derrière le maire de Meouane. Lequel est injoignable sur son téléphone et aux abonnés absents de son domicile et de son lieu de travail. Toutefois, l’huissier continue toujours ses démarches pour le localiser, lui montrer les images dans lesquelles sont contenues les déclarations incriminées et lui demander si effectivement il confirme les propos tenus dans la vidéo.

À noter que la sommation interpellative est la première étape d’une procédure qui va manifestement aller vite au vu de la détermination de la partie plaignante à élucider cette affaire.

Pour rappel, l’administrateur de la maison de la presse avait accusé la Présidente du Cese d’avoir recruté 72 chargés de mission en une journée. Se sentant diffamée, Mme Aminata Touré a saisi ses avocats qui ont décidé de lui servir une sommation interpellative.