Plainte de Pastef : Anta Babacar Ngom assume et prend ses responsabilités

Le passage de la caravane de Samm sa Kaddu à Diourbel, la semaine dernière, a été émaillé par des scènes de violences entre les partisans de la coalition dirigée par Barthélémy Dias et ceux de Pastef. Des altercations qui ont poussé le parti d’Ousmane Sonko à porter plainte contre Anta Babacar Ngom pour les infractions de destruction de biens appartenant à autrui, coups et blessures volontaires et de violences et voies de fait.

Ce dimanche lors de la caravane de sa coalition dans le département de Pikine, le leader de l’Arc est revenu sur cette affaire. «J’ai entendu qu’on m’a porté plainte. Mais je voudrais calmer tout le monde. Que les gens chassent que nous ne sommes pas éduqués dans la violence. Le seul problème c’est que notre coalition fait peur. Je fais savoir à tout le monde que moi, Anta Babacar Ngom, je prends toutes mes responsabilités», assure-t-elle. La présidente de l’ARC a enfin donné rendez-vous aux auteurs de la plainte à l’assemblée nationale.