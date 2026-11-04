PLFR 2026 : PASTEF apporte son soutien à ses députés après le rejet du texte

Le Bureau politique de PASTEF-Les patriotes a apporté son soutien total à son groupe parlementaire après le rejet, le 3 novembre 2026, du projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 à l’Assemblée nationale. Dans un communiqué, le parti défend le vote de ses députés et critique un texte qu’il juge « déconnecté des urgences sociales et économiques ».

PASTEF dénonce notamment un manque de transparence et de sincérité budgétaire. Le parti reproche au gouvernement de ne pas avoir transmis plusieurs documents qu’il considère comme indispensables à l’examen du texte, notamment les rapports d’exécution budgétaire de septembre 2026, le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et celui du cabinet Forvis Mazars.

« Ce projet de loi de finances rectificative souffre avant tout d’un manque de sincérité budgétaire manifeste. La présentation de prévisions irréalistes, combinée à la non-transmission de documents essentiels (rapports d’exécution budgétaire de septembre 2026, rapport de l’IGF, rapport Forvis Mazars, etc.) permettant un examen approfondi et rigoureux, prive les représentants du peuple des moyens d’exercer un véritable contrôle démocratique. Ce manque de transparence du gouvernement cherche manifestement à masquer la réalité de choix budgétaires iniques », affirme le communiqué.

Sur le plan social, le parti estime que le projet ne prévoit pas de réponses suffisantes à la hausse du coût de la vie. Il déplore notamment l’absence de mesures durables destinées à préserver le pouvoir d’achat et à contenir les prix des produits de première nécessité.

« Les ménages se retrouvent délaissés face à la vie chère, tandis que les mécanismes de solidarité, nettement insuffisants, échouent à garantir une protection digne aux couches vulnérables de notre société », déplore PASTEF.

Le parti critique également la réduction des ressources consacrées aux investissements dans des secteurs qu’il considère prioritaires, notamment la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’hydraulique. Selon lui, cette orientation constitue un recul pour les piliers fondamentaux du développement et du bien-être des populations.

À l’issue de sa déclaration, le Bureau politique félicite les députés de son groupe parlementaire pour leur vote contre le texte, qu’il qualifie de « courageux, responsable et patriotique ». PASTEF affirme ainsi que l’intérêt des populations doit primer sur toute autre considération.