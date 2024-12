Pluies hors saison : Les explications de l’Anacim

Dans la nuit du mardi au matin du mercredi 4 décembre, Dakar a reçu quelques mm de précipitations hors saison. Une situation qui touche les localités du nord du pays telles que Saint Louis, Louga et Linguère et celles de l’Ouest comme Mbour. Cela se caractérise principalement par une forte couverture nuageuse, une baisse notable des températures et des précipitations.

Selon l’Agence nationale de nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), ces précipitations « résultent d’un conflit de masse d’air frais et humide en provenance de l’Europe qui descend et trouve une masse d’air chaud et sec localisée sur le continent africain. Donc le mélange de ces deux masses d’air au-dessous de l’Afrique de l’Ouest a conduit à la formation de nuages qui se sont progressivement développées entraînant ainsi des précipitations principalement sur les régions du nord et de l’ouest », a expliqué Omar Kébé, ingénieur prévisionniste à l’Anacim joint par Seneweb.

Cette situation météorologique notée souvent durant la période de fraîcheur est appelée « pluie de mangue » en Wolof parce que ces précipitations accélèrent « le mûrissement des grappes de mangue qui sont accrochées aux branches », a affirmé M. Kébé.

Par ailleurs, ces précipitations en période de fraîcheur qui se sont annoncées dans la journée du mardi 4 décembre et qui vont probablement se prolonger jusqu’au soir du jeudi 5 décembre ne sont pas méconnues au Sénégal. En effet, la même situation s’est présentée du 9 au 11 janvier 2002. Elle a été marquée par des quantités extrêmes de pluie et une fraîcheur intense sur les régions du nord et de l’ouest. Le phénomène avait causé la mort de plusieurs personnes et de nombreux animaux en plus des pertes agricoles importantes.