Cité dans l’affaire PRODAC…Maimouna Ndour Faye se lave à grande eau

Présente en conférence de presse pour faire le point sur la situation après la publication des médias reconnus par l’Etat, Maimouna Ndour Faye a aussi brisé le silence sur le scandale PRODAC. Elle affirme n’être mêlé ni de près, ni de loin à cette affaire. « Il existe une enquête menée par la DIC. Ils se sont même étonnés de voir mon nom être associé à cette affaire. Cette affaire ne me concerne pas. Je ne fait même pas parti du dossier pénale et j’ai amené tous les justificatifs aux enquêteurs. », précise la directrice de 7 TV.

« On m’a demandé d’organiser un séminaire d’imprégnation des médias sur le Prodac. Tous les médias ont été invités, et on nous a versé 63 millions de francs CFA. J’ai payé 9 millions à la Tfm, 2 millions à la Sen Tv, 2,9 millions à Walfadjri, et d’autres montants à plusieurs autres médias », a-t-elle détaillé. « Une enquête a été menée par la Dic. On m’a demandé de fournir les justificatifs concernant cette affaire. J’ai présenté tous les documents nécessaires : factures, listes des journalistes présents, etc. J’ai été blanchie », a assuré la patronne de 3M Universel.

Elle a poursuivi : « J’avais tellement hâte que cette affaire soit éclaircie, et c’est désormais chose faite. Un pré-rapport a été établi. Les enquêteurs ont fait leur travail et étaient même étonnés. Ils se sont demandé pourquoi j’étais citée dans cette affaire, car je ne fais même pas partie du dossier pénal».