Pluies torrentielles : Des quartiers de Touba sous les eaux

Les fortes pluies qui sont tombées hier soir ont encore rendu impraticables certaines routes à Touba. Un tour du côté de la corniche menant au rond-point de Dahra-Djolof a permis de constater l’ampleur des dégâts collatéraux.

L’eau de pluie a complètement pris possession de la route rendant au passage la route impraticables. Et pourtant les véhicules pataugent et leur progressions se fait dans la difficulté. Parfois même, certains conducteurs coupent leur moteur au milieu des eaux sous le regard impuissant des passagers qui de guerre lasse, préfèrent sortir et avec bagages et autres, essayent de frayer un chemin difficilement.

A quelques jours seulement du grand Magal, les populations de Touba éprouvent d’énormes problèmes pour rallier le centre ville où ils font leurs affaires. Et pourtant, les autorités administratives ont pris les engagements fermes pour limiter les risques d’inondations. Mais la réalité du terrain est différente des mesures.

Voici les images :



Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn