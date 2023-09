Point de coupable ! La chronique de Kaccoor Bi sur la recrudescence de l’émigration

Rien apparemment ne semble pouvoir les arrêter encore moins les retenir. Malgré la surveillance accrue de nos côtes devenues de vraies passoires, ils sont des centaines à quitter chaque jour le pays à l’intérieur de pirogues de fortune avec l’espoir d’une hypothétique vie meilleure en Espagne. C’est à croire que tout ce que le Sénégal compte de jeunes voudrait prendre le large. Et il ne serait pas exagéré de dire que le mouvement s’est accéléré depuis que le principal leader de l’opposition, Ousmane Sonko, a été mis aux arrêts.

Par vagues, des jeunes fuient ce pays qui doit pourtant commencer à exploiter son pétrole et son gaz au plus tard au début de l’année prochaine ! Ce au péril de leur vie.

Malgré les dizaines morts, les rapatriements médiatisés, les discours des autorités politiques et religieuses, ces despérados abandonnent en masse un pays où on leur promettait pourtant des lendemains qui chantent. Pendant ce temps, celui qui leur garantissait l’Eden ne semble guère se préoccuper de leur sort, laissant esseulée sa sous ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur chargée des Sénégalais de l’extérieur, se démener.

Ni le Premier ministre ni le ministre de l’Intérieur ne semblent se préoccuper du sort de cette jeunesse désorientée. Ils ne sont visibles que pour ramasser des morts et présenter des condoléances à des familles éplorées. Pas plus tard qu’hier, 136 migrants clandestins ont été interceptés, par les garde-côtes espagnols. Un pays qui se vide de sa population juvénile dont une partie est en prison sous l’accusation de « terrorisme » !

Pendant ce temps, les vrais délinquants, ceux qui dépècent l’économie, sont libres et vaquent tranquillement à leurs occupations. Les enquêtes diligentées sur les fonds Covid-19 sont au point mort. Aucun coupable. Circulez, y a rien à voir. Et puis, sans surprise, les résultats des rapports d’autopsie des deux manifestants tués à Khossanto lundi dernier ont révélé qu’ils ont été atteints par des balles. Comme des dizaines de jeunes manifestants avant eux à Dakar, Ziguinchor et Bignona.

Naturellement, le procureur de la République n’a pas initié des poursuites contre les auteurs de tous

ces tirs mortels…

Par KACCOOR, Le Témoin