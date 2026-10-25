Point de presse de Pastef : Al Aminou Lo invite Sonko à ouvrir le micro aux journalistes

Le Premier ministre, Al Aminou Lo, a lancé un appel solennel au parti Pastef, à la suite de l’annonce d’un point de presse de la formation politique. Face aux médias, le chef du gouvernement a invité Ousmane Sonko et ses camarades à permettre aux journalistes de poser leurs questions afin de favoriser un véritable échange.

Lors de sa conférence de presse, Al Aminou Lo a plaidé pour une communication ouverte entre les responsables politiques et les professionnels de l’information. « Pour la transparence dans les narratifs, je voudrais solennellement leur demander d’ouvrir le micro aux journalistes qui assisteront à ces rencontres, comme le gouvernement l’a fait », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également appelé Pastef à transformer son point de presse en une véritable conférence de presse, donnant ainsi aux journalistes la possibilité d’interroger les responsables du parti. « Je voudrais les appeler solennellement à transformer leur point de presse en conférence de presse. Comme ça, ce ne sera pas un sens unique », a-t-il insisté.

Pour justifier cette démarche, Al Aminou Lo a défendu le choix du gouvernement de donner la parole aux journalistes, estimant que cette ouverture répond à une demande des Sénégalais. « Le gouvernement a décidé d’ouvrir, de donner la parole aux journalistes, puisque c’est cela que les Sénégalais nous demandent, et non un message à sens unique », a-t-il conclu.