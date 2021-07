Pointe Sarène…le nouveau point de débarquement de la drogue

Les éléments de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) de la section de Thiès ont saisi à Pointe Sarène 89 kg de chanvre indien, rapporte L’As qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce vendredi.

D’après le journal, la drogue était transportée à bord d’une charrette et d’une motocyclette. Les deux transporteurs de la drogue sont interpellés, placés en garde à vue et déférés pour association de malfaiteurs et trafic de drogue.

Avec cette énième saisie de drogue, constate le quotidien, on peut dire, sans risque se tromper, que le village de Pointe Sarène (situé au sud de la commune de Malicounda, département de Mbour) constitue un point stratégique de débarquement de la drogue et de la fraude venant de la Gambie et de la Casamance.