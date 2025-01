Politique extérieure de Trump II : Entre Volonté de puissance et « Insolvabilité stratégique » (Par Dr Yoro Dia)

La politique extérieure des Etats Unis se réduit depuis 1945, au fond à un débat entre deux immigrés allemands refugiés aux USA pour fuir le nazisme à savoir Hans Morgenthau théoricien de l’intérêt national et Leo Strauss avec sa théorie de la « clarté morale ». L’histoire a toujours donné raison à Morgenthau et l’actualité le confirme car Trump adepte du deal montre clairement qu’il va jeter dans les poubelles de l’histoire la théorie de Strauss car avec America First, il assume la défense de l’intérêt national sans complexe et sans aucune diplomatie. Avec Trump, ce sera l’épée de Damoclès du big stick (Gros Bâton) de Teddy Roosevelt plutôt que le Wilsonisme, ce grand rêve kantien du Président Wilson de réguler les relations internationales par le Droit et non pas par les rapports de force.

America First est une grosse contradiction à l’ambition Make America Great Again car avec America First, les Etats Unis cessent d’être « l’Empire » (propager des valeurs en transcendant les frontières) qu’ils ont été depuis 1945 pour devenir une République. Avec America First, l’Amerique abdique de son ambition de chef du monde libre qu’elle avait endossé depuis la guerre froide. Paradoxalement, au moment où les américains abdiquent de leur mission impériale, nous assistons à la renaissance de la logique impériale aussi bien chez les Russes (invasion de l’Ukraine), les Chinois (les nouvelles routes de la soie qui n’ont rien de culturelles mais reflètent la volonté de puissance de la Chine), l’Iran et son arc de la résistance chiite, la Turquie qui cherche à reconstituer non pas territorialement mais culturellement l’empire ottoman.

Naturellement Trump en bon businessman va conforter la position de l’Amérique comme Première puissance économique mondiale mais son mépris pour l’histoire et ses complexités vont le pousser par cécité stratégique à commettre plusieurs erreurs comme celle catastrophique de Bush avec l’invasion de l’Irak. C’est manquer de sens de l’histoire que de penser que le Canada peut devenir le 51e Etat des Etats Unis et l’offensive politique contre le Panama ne fera que faire renaitre le sentiment anti-impérialiste qui est historiquement à fleur de peau en Amérique Latine. La politique de patience stratégique de Obama qui avait abouti à une normalisation avec Cuba, les contre-performances économiques des dictatures comme au Venezuela et la vague démocratique avaient fait beaucoup reculer le sentiment anti-impérialiste et les Etats Unis étaient même redevenus l’eldorado pour tous les latinos d’où les vagues d’immigration vers l’Amérique du Nord.

La question du Canal du Panama risque d’être la première « insolvabilité stratégique » de l’Amérique de Trump qui, s’il a des chances de réussir au Groenland où prédomine un sentiment indépendantiste, n’en a aucune avec le Canada ou le Panama. Cependant la plus grande insolvabilité stratégique sera l’Ukraine. En bon adepte du deal, Trump a déjà constaté que la Russie ne peut pas perdre mais l’Ukraine ne peut pas gagner. Le deal va consister à sacrifier l’Ukraine en lui imposant un accord de paix. Cette « insolvabilité » stratégique va avoir des conséquences dans les relations avec l’Europe et Taiwan qui avaient sous-traité leur sécurité aux Etats Unis quand la politique de la clarté morale coïncidait avec la défense de l’intérêt national au lendemain de la seconde guerre mondiale quand il fallait contenir l’expansion du communisme triomphant en Europe et en Asie et propager les valeurs occidentales. Aujourd’hui avec la politique d’America first, la défense de Taiwan de l’Europe ne relèvent plus de l’intérêt vital américain n’en déplaise à Leo Strauss qui a toujours affirmé que la défense de la clarté morale était consubstantielle à l’intérêt national. L’insolvabilité stratégique des Etats Unis va avoir le mérite de réveiller le continent européen qui avec le parapluie américain se comporte comme un passager clandestin en matière de sécurité depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

L’Europe qui a vécu sa plus longue paix (77 ans) avait oublié que la guerre était une activité naturelle de l’homme jusqu’à ce que Poutine le leur rappelle avec l’invasion de l’Ukraine. La politique assumée d’America first qui ne garantit plus l’automaticité du soutien américain en cas d’agression, la volonté de Trump de leur faire payer le prix du service du parapluie allié à l’insolvabilité stratégique des américains en Ukraine vont pousser les européens à se réarmer pour assurer leur défense et mettre ainsi un terme à la sous-traitance de leur sécurité aux Etats Unis. Néanmoins, ce qui est valable pour l’Ukraine, ne le sera pas pour Taiwan qui a au-delà de la politique de la clarté morale relève aussi de l’intérêt national car les Etats Unis considèrent la Chine comme leur plus grande menace géopolitique de ce siècle comme l’a été l’Union Soviétique au siècle dernier. Ce qui fait qu’on peut sacrifier l’Ukraine sur l’autel d’un deal parce que le vieux continent européen n’est plus un enjeu géopolitique, ce qui n’est pas le cas de Taiwan et de la Chine.

En résume avec Trump, nous aurons 4 ans d’unilatéralisme absolu dont on a un avant-gout avec la question douanière ou la question de Gaza avec l’idée de Trump de transférer les palestiniens en Egypte ou en Jordanie. Vers un monde si complexe, Trump vole avec des idées si simples mais comme on le sait savoir bluffer est une partie intégrante de l’art du deal. Et Trump c’est le bluff stratégique qui remonte à Sun Zi qui est érigé en art efficace de la guerre et ça marche car il a réussi à imposer un cessez le feu entre Israël et les Palestiniens en quelques jours après 16 mois de guerre. Lors de son premier mandat, il n’a engagé aucune guerre et ne va probablement pas le faire lors du second mandat où il compte sur l’art du bluff stratégique pour tout obtenir.

Avec Trump, une longue page de la grande histoire des Etats Unis ouverte par Franklin Roosevelt lors de la 2e Guerre Mondiale se ferme car Trump veut être le chef du monde occidental sans assumer les responsabilités qui en découlent. Naturellement je n’ai pas oublié l’Afrique où Trump n’a pas mis les pieds lors de son premier mandat parce que mais pour ce businessman, notre continent qui peine à dépasser les 3% dans les échanges mondiaux ne compte pas sauf dans une perspective de lutte contre le terrorisme. Sur cette question notre pays que les Américains considèrent comme un Etat-Pivot ( stabilité politique et armée Républicaine) et qui aurait du être la tête de pont du partenariat stratégique avec les Etats Unis a disparu des radars à cause d’un manque d’anticipation stratégique des nouvelles autorités qui sont dans le suivisme stratégique des Etats de l’AES dont le souverainisme anachronique n’est qu’un vernis idéologique pour masquer la forfaiture des coups d’Etat et un Ministre des Forces armées qui est dans l’évènementiel avec l’organisation de concerts et qui, par populisme rabaisse notre grande armée au Set Setal.

Dr Yoro Dia, Politologue, Ancien Ministre