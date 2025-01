Procès : Oumar Sow risque six mois de prison

L’ancien ministre conseiller du président Macky Sall risque six mois de prison, dont un ferme. C’est la demande du procureur pendant son réquisitoire, lors du procès en flagrant délit qui se tient au palais de Justice de Dakar. Oumar Sow est poursuivi pour discours contraire aux bonnes mœurs, discours pouvant inciter à la discrimination ethnique et diffusion de fausses nouvelles. Des faits qu’il a niés face au juge.

En effet, le parquetier a estimé que le plus grand défi du tribunal est de ne pas se laisser distraire par l’argument du discours politique pour enfreindre la loi. « L’opinion politique du prévenu ne nous lie pas, mais ses propos qui vont à l’encontre de la loi », a dit le représentant du ministère public en réponse au mis en cause qui a soutenu que ses propos étaient purement politiques.

Par ailleurs, il a estimé que le texte publié par M. Sow fait suite au communiqué du procureur financier. « Voilà une chasse aux Peuls qui commence par Farba Ngom ». Pour lui, quand on s’attaque au procureur, on s’attaque à l’institution qui est la justice. Il a demandé de déclarer le prévenu coupable et de le condamner à une peine de six mois dont un ferme et à une amende de 300 000 F CFA.