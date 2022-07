Pompe forage de Sinthiou Dioye : L’adjoint au chef de village écrit à Antoine Diome

LETTRE OUVERTE

A

Monsieur Antoine Felix Abdoulaye DIOME

Ministre de l’Intérieur

Objet : Pompe du forage de Sinthiou Dioye, de la commune de Kidira, de l’Arrondissement de bêlé, du Département de Bakel, de la Région de Tambacounda

Monsieur le Ministre,

Je viens très respectueusement aux noms des populations de mon village vous informer, pour ne pas dire vous alerter, de la grande tension qui règne entre l’autorité locale en la personne de Monsieur Daouda SARR Sous-Préfet de l’arrondissement de Bêlé et la SOGES d’une part et les populations de mon village d’autre part.

Le chef de village, Monsieur Idrissa GUIRO dont je suis l’adjoint, vous avait adressé une correspondance en date du 23 février 2022 pour se plaindre du comportement de Monsieur SARR (voir copie ci-jointe). Cette correspondance est restée sans suite.

J’avais également, aux noms des populations de mon village, en l’absence de Monsieur Idrissa Guiro, adressé une lettre ouverte à Monsieur le Président de la République. Cette correspondance faisait suite à l’intervention des forces de sécurité sur instruction de Daouda SARR en connivence avec la SOGES, pour désinstaller de force notre pompe de forage et installer celle de la SOGES. Si les populations avaient été au courant de l’opération, les conséquences auraient été plus que dramatiques car il y aurait eu une très forte résistance. En effet, nous avons le sentiment qu’on veut nous déposséder de notre bien pour la réalisation duquel nos enfants de la diaspora se sont sacrifiés, pour le donner, par favoritisme à la SOGES qui en tirera profit à notre détriment. Nous ne l’accepterons jamais. Pour garder notre bien chèrement acquis et à la sueur de nos enfants de la diaspora, nous sommes prêts à y laisser nos vies.

Dans ma lettre ouverte à Monsieur Macky SALL, Président de la république, en date du 22 avril 2022, j’expliquais, je cite :< Pour que personne ne l’ignore, notre village, disposant d’un forage motorisé qu’il a toujours géré à la satisfaction des habitants depuis 1979, a initié un projet d’édification d’un Château d’Eau et d’un poste de santé, en partenariat avec le PAISD pour des coûts respectifs de 50.625.493 Fcfa et 41.951.707 Fcfa. Soit un total de 92.577.200 Fcfa. Pour le financement de ce coût total, notre diaspora a contribué à hauteur de 30% du coût total soit 27.773.160 Fcfa dont 15.187.648 Fcfa pour le Château d’Eau et 12.585.518 Fcfa pour la case de santé. A noter que les 70% restant, proviennent de financements extérieurs, auxquels, seule la diaspora est éligible. C’est dire que sans la demande de nos enfants de la diaspora, le Sénégal n’aurait jamais obtenu le financement correspondant à ces 70% du coût des deux projets. Il est donc légitime de considérer que l’Etat est lui-même redevable à notre diaspora pour l’obtention de ces 70%. Suite à ce sacrifice consenti par nos enfants, voici que subitement, on veuille donner la gestion de notre château à une société, sortie de nous ne savons où, pour qu’elle s’accapare des bénéfices de nos investissements auxquels elle n’a nullement participé. Nous soulignons que tous les forages des villages alentours autogérés par les dits villages, disposent aujourd’hui, de dizaines de millions de Fcfa de fonds de réserve dans leurs comptes bancaires ; réserves issues des résultats d’exploitation cumulés de leur forage. Ce sont ces bénéfices que l’on veut ôter des mains des populations des villages pour les donner à vos protégés, ces vampires. Nous ne l’accepterons pas Monsieur le Président . Nous sommes prêt à y laisser nos vies. Nous joindrons nos forces à celles des autres villages se trouvant dans la même situation, pour résister à ces spoliations iniques et inhumaines. Et dire, en outre, que pendant tous les travaux de réalisation de ces infrastructures, aucune autorité administrative locale (Sous-Préfet ou Maire} ne s’est rendue sur les sites du Château d’Eau ou de la case de santé, pour, ne serait-ce que pour la forme, nous encourager ou s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et montrer ainsi l’intérêt qu’elles portent aux préoccupations des populations.>

La pompe installée de force par Monsieur SARR le Sous-préfet, après avoir désinstaller de force la notre acquise par nos enfants de la diaspora, n’est plus fonctionnelle depuis le 7 juillet 2022. Nous avons voulu installer, à nos frais, la pompe désinstallé par le Sous-préfet pour approvisionner les populations en eau potable. Le Sous-préfet, Monsieur SARR s’y oppose catégoriquement aux mépris de la vie et de la santé des populations car l’eau potable c’est la vie. Pour survivre, Il a fallu que le village soit, ce jour même 12 juillet 2022, approvisionné par citerne en provenance de Bakel, situé à près de 70 km, grâce à l’heureuse intervention de l’honorable député, Monsieur Ibrahima Baba Sall que nous remercions infiniment et à qui nous témoignons toute notre gratitude.

Monsieur le Ministre, juger par vous-même. comment pouvons-nous supporter et accepter de disposer d’un des forages à la meilleure eau de la zone, que gérons sans aucun problème depuis 1979, d’avoir investi 50.625.493 Fcfa dans un Château d’eau équipé, de nous voir opposer d’en user pour la sauvegarde de nos vies et de nos santés, dans le seul but de satisfaire les intérêts d’une société privée au détriment des nôtres ?

Nous tenon à souligner que toute perte en vie humaine ou toute maladie qui découlerait de l’utilisation par les populations du village d’une eau malsaine, parce que Monsieur le Sous-préfet, Daouda SARR s’évertue à défendre les intérêts de la SOGES en empêchant l’installation de notre pompe au mépris de nos vie et de nos santés, sera de sa totale et entière responsabilité.

Compte tenu de tout ce qui précède et pour éviter les réactions imprévisibles des populations face aux comportements inacceptables et injustes de Monsieur Daouda SARR, le Sous-préfet, nous comptons sur votre sens des responsabilités pour éviter que la situation ne dégénère avec des conséquences que nul ne peut prévoir.

Dans l’attente des diligences que vous ne manquerez pas de prendre pour instruire Monsieur le Sous-préfet de nous laisser tranquillement installer notre pompe que nous avons acquise avec les ressources de nos enfants de la diaspora, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma Haute considération.

Sinthiou Dioye, le 12 juillet 2022

L’adjoint du Chef de village

Daouda GUIRO

PS : La lettre ouverte n’est pas notre préférence. Mais, étant donné que vous n’aviez pas fait suite à notre correspondance du 23 février 2022, alors que nous estimons que l’administration est écrite, nous nous sommes vus dans l’obligation d’utiliser cette forme pour que nul n’ignore que nous vous avions saisi et que, maintenant encore, nous vous alertons.

Copies:

– Monsieur Macky SALL Président de la République

– Daouda SARR, Sous-préfet de l’arrondissement de Bêlé

– Monsieur Idrissa GUIRO, Chef de Village de Sinthiou Dioye