Port de Bargny-Sendou : Abdoul Mbaye parle de « gros scandale foncier »

« Le port de Bargny-Sendou pourrait s’avérer le plus gros scandale foncier, la plus grosse arnaque que le Sénégal n’ait jamais vécu. Comme dans l’affaire du gaz Timis-Sall il ne sera pas difficile d’en retrouver les responsables. Ndayane fera éclater la vérité sous peu », a réagi l’ancien premier ministre sur Twitter..

Le port minéralier de Bargny est un projet initié par l’Etat du Sénégal pour prendre en charge les importants volumes d’importations et d’exportations de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers. Le projet a pour but de désengorger la capitale et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure moderne dont la performance facilitera la réception de gros navires et la réduction considérable des coûts d’embarquements et de débarquements des produits.