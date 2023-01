Port de Dakar : Plus de 350 emplois menacés

Dans le cadre de la politique du désencombrement et de décongestion du nouveau directeur du port autonome de Dakar, une entreprise de 350 salariés risque de plier bagages. La société de transport logistique « Gouyar » est sommée de quitter les lieux au plus tard ce 16 janvier. Le non renouvellement de son contrat est la cause et paradoxalement, chaque trimestre, l’entreprise s’acquitte de ses droits, selon le directeur, Mbacké Samb.

« Je suis condamné d’une expulsion du port. Nous avons fait appel pour un référé en difficultés. Cela nous permettrait d’avoir six (6) à huit (8) mois pour nous préparer. Parce que nous avons des conteneurs lourds, des engins », déplore le directeur. « Des centaines de personnes risquent l’expulsion. Nous avons plus de trois cent cinquante 350 salariés. J’ai investi jusqu’à hauteur d’un milliard avec un matériel conséquent. »

« Le port de Dakar m’a utilisé sous forme de contrat en me poussant à investir. Maintenant, la direction générale veut rompre le contrat. Pourtant j’ai fait une médiation suite à une grève du personnel en 2019 et j’ai tout faut pour éviter cette grève». Pour l’heure, toutes les négociations restent vaines, le personnel et l’administration dans la tourmente.

Avec Senego