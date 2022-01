Port de Ndayane…les recommandations de l’UNIS à Macky

Port de Ndayane…pour éviter les mêmes erreurs, voici les suggestions de l’Union nationale des indépendants du Sénégal (UNIS) au président de la république Macky Sall

Communiqué

L’UNIS suggère au président de la République de soumettre le projet du port de Ndayane au contrôle préalable de l’IGE, et même d’envisager qu’elle soit systématiquement saisie sur tous les projets de 500 milliards et plus, avant signature.

Cette précaution devrait permettre de ne pas refaire les erreurs commises sur le projet précédent avec Dubai Port World. En effet, les mêmes acteurs, avec les mêmes montages sont en jeu, Macky Sall à la place de Wade, le port à la place du port et Dubai Port World à la même place.

Malgré les annonces publiques, peu ou personne ne sait comment le montage du projet de Ndayane est fait.

La renégociation des termes de l’autoroute à péage, grâce au tapage fait par les activistes, est là pour nous rappeler que l’APIX n’a ni l’expertise ni le courage de s’opposer aux directives du président qui seraient contre les intérêts du pays, lorsque ce dernier est financièrement intéressé.

Même les bailleurs de fond que sont la banque mondiale, l’AFD et la BAD associés au financement de l’autoroute à péage, n’ont pas trouvé à redire que le Sénégal reçoive 1000 Francs CFA par an pour la concession domaniale de l’autoroute à péage. C’est dire que le silence est d’or lorsque les cachets volent haut pour tous. Les sénégalais doivent donc ouvrir l’œil et les oreilles lorsque des annonces de grands projets frôlent des centaines de milliards. La même famille libérale est encore au pouvoir.

L’IGE, que nul ne peut soupçonner de parti pris et d’incompétence est largement outillée pour examiner ce projet sous tous ses angles, avant d’engager définitivement le Sénégal dans ce grand projet et surtout pour ne pas encore en faire une cavalerie qui arrive toujours en retard après que les crimes soient commis et que ses rapports accablants finissent sous le coude d’un autre président.

Si le président et son projet de Ndayane sont propres, ils n’ont rien à craindre du regard de l’IGE sur ce dossier. L’IGE pourrait même dégager des recommandations pour mieux encadrer la conception d’autres grands projets similaires. Le Sénégal y gagnera en transparence et expérience. Les bailleurs applaudiront et les citoyens seront plus confiants. Mais pour ce faire, il faut un homme qui croit á la transparence. Ce n’est pas le fort du président Macky Sall.

Amadou Gueye, President de l’Unis.