Pourquoi Einstein tire la langue sur sa mythique photo ?

C’est l’un des clichés les plus connus d’Einstein. On l’y voit de trois quarts, les cheveux en arrière, les yeux malicieux… Et la langue en pointe. Peut-être s’amuse-t-il. Pourtant, ce n’est pas du tout le cas. On vous explique tout.

Elle a été déclinée en t-shirts, badges, mugs, tableaux, posters… Mais d’où vient donc la plus célèbre des photographies du physicien théoricien Albert Einstein ? Est-ce un photomontage ? Un cliché issu d’un photomaton ou d’un concours de grimaces ? Une publicité ? Aucune de ces propositions, en réalité.

En fait, cette photographie est “cropée”, comme l’on dit dans le langage Photoshop — recadrée, en français. Sur le cliché original, Einstein est en effet entouré de deux compagnons. À sa gauche, son ami professeur et ancien directeur de l’Institute for Advanced Study (États-Unis), Frank Aydelotte. À sa droite, la femme de ce dernier, Marie Jeanette Osgood.

Sous les feux des projecteurs

Pour comprendre les circonstances de ce cliché, remontons un peu le temps. Le 14 mars 1951 Outre-Atlantique, Albert Einstein vient de fêter avec ses amis ses 72 ans à l’Université de Princeton, dans le New Jersey. Même si à cette époque, le prix Nobel est moins exposé médiatiquement, l’événement attire quelques reporters.

Mais après quelques déhanchés endiablés, vient l’heure de rentrer chez soi. Le scientifique traverse une horde de photographes. Les questions volent sous le crépitement des flashs:

Alors, ça fait quoi de fêter ses 72 ans, Monsieur Einstein ? Un petit mot, Monsieur Einstein ?

L’intéressé s’installe sur la banquette arrière de sa voiture. Alors, un photographe américain dénommé Arthur Sasse s’avance. Il insiste pour avoir un dernier sourire. Agacé par cet opportun, Albert Einstein aurait formulé un “that’s enough” — “ça suffit”, en français — en première invective.

Puis, sous une énième demande du photographe, il aurait fait un pied-de-nez au sourire exigé… en tirant la langue. Le geste dure quelques millisecondes. Mais le photographe parvient à le capturer. Obtenant, par la même occasion, l’un des clichés plus mythiques du XXe siècle.

Une photographie historique, cliché de pop culture

Plus tard, le photographié déclarera à ce propos :

Cette pose révèle bien mon comportement. J’ai toujours eu de la difficulté à accepter l’autorité et, ici, tirer la langue à un photographe qui s’attend sûrement à une pose plus solennelle, cela signifie que l’on refuse de se prêter au jeu de la représentation, que l’on se refuse à livrer une image de soi conforme aux règles du genre — Albert Einstein

Cette photographie rappelle par ailleurs l’excentricité du génie, qui n’hésitait pas à se lâcher lorsqu’on le capturait : arborant sandales, faisant l’enfant sur un vélo, jouant avec une marionnette à son effigie… Toutefois, il arborait en vérité sur son mythique portrait une posture d’exaspération et de lassitude.

L’ironie, dans cette histoire, est qu’Einstein l’a adoré. Il en a même commandé neuf exemplaires. L’un d’entre-eux, signé de la main du physicien théoricien, c’est même arraché 125.000 dollars en 2017, lors d’une vente aux enchères. Et voilà, maintenant, vous savez tout.