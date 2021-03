Pourquoi les Français détestent l’Islam…voici les causes

« L’islamophobie de Paris est intimement liée à son passé colonial » (politologue français)

– Dans une interview accordée à l’Agence Anadolu, le professeur de Science politique à l’Université française Evry Val d’Essonne, Olivier Le Cour Grandmaison, a évoqué comment la France cible l’islam et les musulmans et tente de les diaboliser.

Le politologue français, Olivier Le Cour Grandmaison, a souligné que l’hostilité de son pays à l’égard de l’islam est intimement liée à son passé colonial, dès lors que l’on ne peut saisir cette attitude française hostile à l’islam aujourd’hui sans comprendre son passé.

« Ce qui s’écrit au sujet de l’islam en France aujourd’hui constitue une continuité de ce qui s’écrivait, depuis la fin du 19ème siècle », a-t-il estimé.

Il a ajouté qu’il « existe actuellement des tentatives de véhiculer des théories islamophobes qui ne sont, en fait, que des dérivés de théories et approches hostiles à l’islam durant l’époque coloniale ».

Nous assistons, a-t-il poursuivi, « à des tentatives de ressusciter pareilles allégations qui prétendent que l’islam en France constitue une menace aux principes de la République, à la laïcité et à l’égalité entre les genres ».

Il a ajouté que « les élites, et les hommes politiques français en particulier, ainsi que certaines personnalités fortement présentes dans les médias, prétendent que la France et la laïcité sont en danger, dans une tentative de justifier leur attitude hostile à l’islam ».

– Une évolution politique dangereuse

Grandmaison a relevé que les médias français consacrent une plage dans leurs programmes à l’islamophobie autant que celle réservée à la couverture d’une pandémie mondiale d’envergure, telle que la covid-19.

Il a ajouté que le débat et les polémiques au sujet de la loi contre le « séparatisme » ont offert l’opportunité à des personnalités issues de la droite et de l’extrême droite, qui considèrent l’islam comme étant une menace à la République, de dire tout ce qu’ils souhaitent en matière d’islamophobie.

« Nous assistons aujourd’hui à une évolution politique des plus dangereuses avec un discours islamophobe extrémiste, d’autant plus que le discours véhiculé par certains médias se radicalise davantage », a-t-il soutenu.

En effet, a-t-il poursuivi, « lorsque le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, fait des déclarations hostiles à l’islam et accuse les musulmans, il trouvera un écho auprès des journalistes islamophobes qui s’arrogent le droit de dire plus que cela ».

« L’administration française et les principaux médias élaborent leur position envers les questions relatives à l’islam et aux musulmans sans consultation ni débat avec les experts et les spécialistes de la question », a considéré le politologue.

Grandmaison a soutenu, également, que « l’accusation portée par le président français Emmanuel Macron contre les musulmans, les qualifiant de séparatistes, ne peut qu’aggraver l’oppression et l’ampleur des accusations contre les musulmans ».

Il a affirmé que « les allégations, selon lesquelles la cause des problèmes ou des crises des sociétés, cible de racisme et de xénophobie, consiste en leurs us et coutumes culturels et religieux, et que ces problèmes n’ont aucun lien avec la discrimination méthodique et systémique exercée par les institutions, n’est en fin de compte qu’une méthode traditionnelle usée par les islamophobes et les racistes ».

Le 16 février écoulé, l’Assemblée nationale française (Chambre basse du Parlement) a adopté en première lecture un projet de loi de lutte contre le « séparatisme », qui cible en particulier les musulmans, comme l’estiment nombre d’observateurs.

Elaboré par le gouvernement du président Emmanuel Macron, ce projet de loi prévoit le renforcement du contrôle et de la surveillance des associations islamiques ainsi que le financement des activités religieuses.

– L’hostilité d’aujourd’hui doit être saisie à l’aune du passé

L’académicien français a indiqué que « l’on ne peut saisir la position hostile à l’islam affichée par la France aujourd’hui sans comprendre et cerner son passé colonial ».

Il a relevé, à ce propos, que « la défaite de la France en Algérie, aussi bien sur les plans politique que militaire, a alimenté et aggravé l’islamophobie dans plusieurs pans et secteurs de la société française ».

Cela a abouti à « des débats académiques et à des polémiques innombrables, qui se poursuivent jusqu’à aujourd’hui », a-t-il soutenu.

– Gérard Darmanin : L’homme de Macron pour s’attirer les faveurs de la droite

Grandmaison a indiqué que « Macron compte sur plusieurs noms, dont notamment le ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin, pour remporter les voix des électeurs issus de la droite et de l’extrême droite ».

Il a relevé que « Marine Le Pen (présidente du Rassemblement national, parti d’extrême-droite et candidate à la prochaine présidentielle) constitue une menace de premier ordre contre le président Macron, dès lors qu’elle bénéficie d’un appui certain parmi les électeurs.

Le professeur français a ajouté que « le ministre de l’Intérieur Darmanin est responsable de contrer cette menace », évoquant, à ce propos, les accusations de faire preuve de nonchalance à l’égard des musulmans, portées par Darmanin contre Marine Le Pen sur les écrans de télévisions .

Il a affirmé que le projet de loi sur le « séparatisme » est « la carte gagnante de Macron lors des prochaines élections ».

Le professeur de sciences politiques a estimé que le « Sénat français adoptera le texte pour devenir ainsi une loi effective, bien que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme ait qualifié la loi de contraire aux droits et aux libertés publiques et que la Communauté internationale ait été unanime à affirmer que cette loi cible les musulmans.

La France est le théâtre, depuis plusieurs mois, d’une vaste campagne d’hostilité contre les musulmans, en particulier aux niveaux politique et médiatique. Les autorités ont récemment déclaré « illégales » et fermé plusieurs associations et institutions islamiques.

Nombre d’experts estiment que cette campagne qui s’emploie à dénaturer la sublime religion musulmane en France, est motivée par des desseins politiques, en particulier, électoraux, et qu’en réalité, l’islam ne représente point de danger sur la laïcité ou l’Etat, comme le prétendent les partis hostiles à cette religion.

