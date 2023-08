Pr Kitane : «La désinformation est…un redoutable instrument pour les terroristes»

La désinformation est aussi un redoutable instrument pour les terroristes

Le théorème Pasqua est définitivement fonctionnel dans l’espace politique sénégalais à la seule différence qu’on s’y prend ici de façon vraiment malhabile, voire primitive. Créer une affaire dans une affaire où on est emmerdé et, s’il le faut, créer une autre affaire dans l’affaire de l’affaire jusqu’à ce que personne n’y comprenne plus rien : c’est le jeu favori des manipulateurs. Mais vouloir semer le doute sur le caractère terroriste de l’attaque du Bus de Yarakh en affabulant sur l’identité du chauffeur, c’est sincèrement abject.

L’auteur de cette farce se croit intelligent, mais dans d’autres pays il serait le premier suspect. Quand on a trop longtemps tété les mamelles du mensonge, on produit un cerveau dont les neurones n’ont d’autre activité qu’à produire le mensonge. Comment imaginer que le ministre de l’intérieur pourrait être rustre au point de mettre en scène une manipulation qui impliquerait un commissariat de police dont les agents savent quand même reconnaitre les leurs ? Prendre un risque aussi vulgaire dans une situation pareille ?

L’histoire de l’humanité est également une histoire de désinformation : c’est la désinformation qui a acculturé et tétanisé les peuples colonisés, c’est elle qui déroute des armées entières pour fragiliser leurs stratégies, c’est également elle qu’utilisent les propagandistes surtout ceux qui ont des penchants nazis, c’est toujours elle dont se servent les politiciens pour se victimiser et avoir la part belle quelle que soit leur culpabilité. Bush nous a fait croire que l’Irak détenait des armes chimiques ; le 4 octobre 1935 de grands intellectuels français ont produit un Manifeste (« Manifeste des intellectuels français pour la défense de l’Occident et la paix en Europe ») pour soutenir l’invasion de l’Ethiopie par l’Italie fasciste (comment peut-on défendre la paix en Europe aux dépens de celle d’un pays souverain membre de la SDN ?) ; Senghor a fait croire aux Sénégalais que Dia fomentait un coup d’Etat… Ceux qui doutent de cet attentat n’ont aucune raison objective d’en douter, mais ils y ont intérêt.

Mais la leçon qu’il faut tirer de cette manie de faussaire, c’est que nous devons avoir un nouveau regard sur les évènements qui se sont passés dans ce pays depuis mars 2021. Le gouvernement nous doit des enquêtes minutieuses (quel que soit le temps requis pour le faire) car il y va de l’éducation numérique et médiatique des populations. Personnellement j’ai toujours été intrigué par ces images (des scènes de meurtre filmées dans une atmosphère apocalyptique !) que l’on prête à des amateurs. Comment un amateur peut-il avoir le courage, le sang-froid, le sens aigu de l’objectif de la caméra pour avoir la chance de filmer un policier qui tire sur un civil ? De telles synchronies sont trop rares pour se produire plusieurs fois au cours d’un même évènement. Qui sont réellement ces tireurs ? On dit que ce sont des policiers, mais tant qu’on ne saura pas l’auteur de ces images, on ne fera qu’à conjecturer.

La science seule peut trancher ce débat, il ne faut pas compter sur les politiciens pour jeter une lumière sur cette affaire, car leur essence est de jeter de la pénombre sur la réalité. Un Etat ne peut s’accommoder de conjectures ; et l’art politique, c’est également de la science : il faut mobiliser les techniciens et les scientifiques pour espérer gouverner les peuples à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle. Nos Forces de l’ordre sont à la fois les yeux, les oreilles, le bouclier et l’épée de la société : tout retard dans le domaine de leur renforcement technologique rend la société très vulnérable voire infirme.

Alassane K. KITANE