« L’aveu de taille que le président a fait en expliquant l’ambivalence et l’ambiguïté de sa réponse à propos d’une éventuelle candidature pour un troisième mandat, c’est son manque d’autorité. Un président de la république ne doit pas tenir un tel langage ! En disant que s’il déclarait ne pas pouvoir ou vouloir briguer un troisième mandat il hypothéquerait son mandat actuel du fait que les candidats à sa succession ne travailleraient plus pour le gouvernement, il montre qu’il n’a aucune prise sur ses agents. Le plus grave c’est que Macky Sall inverse l’ordre des priorités : lui qui pérorait, de façon emphatique, le fameux « la patrie avant le parti » vient de prouver le contraire. Il préfère sauver son régime plutôt que d’installer fermement le Sénégal dans la dynamique d’une démocratie mature. La république transcende les clivages et les ambitions personnelles : assujettir la parole du peuple (Constitution) à des calculs politiciens relève de l’incivisme ; assujettir la communication que fait le président à des contingences politiciennes, c’est méconnaître le sens et la portée de ses fonctions présidentielles. Macky n’a ni le leadership de Wade ni la technocratie de Diouf : en dehors de son pouvoir de nommer et de démettre il n’a aucun pouvoir sur ses agents. En cela, il ressemble à un père de famille qui perd l’autorité sur ses enfants (fondée en principe sur l’amour et le respect) dès qu’il n’est plus en mesure de pourvoir à leurs besoins. C’est ce schéma qui abêtit notre démocratie : même à l’échelle locale, c’est l’accès aux ressources publiques qui confère une légitimité politique »….Selon le Pr Alassane Kitane de Thiès qui a fait parvenir une note à la presse ce dimanche 05 janvier.