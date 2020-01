Sentiment anti-Français : Macky voulait plaire à Macron

Les propos de Macky Sall…sur le sentiment anti-français

« Sur cette question, Macky Sall, en tant que Président de la république et au regard de la circonstance, n’aurait pas dû répondre de cette façon. Il n’y a pas de sentiment anti-français, c’est faux ! Macky Sall voulait peut-être plaire au Président français, mais il sait que ce qui est présentement en question dans nos pays, c’est la posture inique des gouvernements français vis-à-vis des pays africains. En répondant de cette façon Macky Sall a montré qu’il préfère être plus proche du Président français que des Africains. De toute façon le peuple sénégalais n’a jamais montré une quelconque hostilité à l’égard du peuple français : entretenir un tel amalgame, c’est, de façon subtile, faire les yeux doux au gouvernement français, on ne sait maintenant pour quelle rançon ! C’est au gouvernement français de trouver la réponse à cette question et non à Macky Sall : la meilleure façon de répondre à cette question, c’était de dire la vérité, à savoir qu’il n’existe pas de sentiment anti-français. Rendre hommage à la France en de pareilles circonstances, ce n’est pas élucider un problème géopolitique, c’est fragiliser nos pays en inculquant dans les consciences citoyennes que nous ne pouvons rien devenir ni faire sans la France. La France n’a jamais reconnu les sacrifices que notre peuple a consentis pour la liberté de la France ! Mais le plus grave, c’est que Macky Sall refuse de prendre en charge les desseins de son peuple : en prenant le contre-pied de son peuple, il trahit le souci de rédemption de celui-ci. Prétendre que sans la France le Mali serait détruit, c’est prendre l’effet pour la cause ou plutôt, la cause de la catastrophe pour sa solution. Le terrorisme dans le Sahel est entretenu par la France pour deux raisons. La première, c’est pour justifier sa présence militaire louche dans la région ; la seconde, c’est une stratégie de délocalisation de la terreur. Il faut remarquer que les champs de bataille que sont devenus l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan et aujourd’hui le Sahel ont poussé les terroristes à se détourner de leur cible réelle, à savoir, l’occident. C’est la géopolitique du sapeur-pompier pyromane qui justifie que les puissances occidentales soient « incapables de voir et d’éliminer » le leader de Boko Haram malgré leurs grandes oreilles et leur yeux hyper sophistiqués. »

Alassane K. KITANE

Professeur au Lycée Serigne Ahmadou Ndack Seck

Président du Mouvement citoyen LABEL-Sénégal