Premier League : Chelsea toujours privé de Kanté

La 28e journée de Premier League continue ce samedi. Chelsea est lancé dans la course au podium, et compte six points de retard sur Leicester City (3e), avant la suite de la 28e journée de Premier League. Le week-end sera par ailleurs marqué par la finale de la League Cup entre Aston Villa et Manchester City, dimanche à partir de 17h30. Les Blues de Frank Lampard, qui ont pris une petite correction en Ligue des champions contre le Bayern Munich en milieu de semaine (0-3), chercheront eux à se remettre en selle ce samedi, sur le terrain de Bournemouth dès 16 heures. Et pour l’occasion, N’Golo Kanté manquera de nouveau à l’appel. L’international tricolore est toujours blessé et ratera ainsi un troisième match consécutivement toutes compétitions confondues.