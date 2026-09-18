Première liste de Patrick Vieira : Mamour Ndiaye et Ngagne Demba Thiam découvrent la Tanière

Pour sa première liste à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira a convoqué deux nouveaux gardiens : Mamour Ndiaye et Ngagne Demba Thiam. Les deux portiers intègrent pour la première fois la sélection A à l’occasion des prochaines échéances des Lions.

À seulement 20 ans, Mamour Ndiaye découvre la sélection A après avoir déjà porté les couleurs du Sénégal dans les catégories de jeunes. Le gardien évolue désormais à l’AS Saint-Étienne, qu’il a rejoint cet été en provenance de Sarpsborg 08.

Son parcours avec les sélections nationales comprend notamment une victoire au tournoi UFOA-A U20 en 2024. Il avait également participé à la Coupe du Monde U20 en 2023 et évolué avec la sélection U23.

Engagé pour quatre saisons avec Saint-Étienne, Mamour Ndiaye n’a pas encore disputé de rencontre avec son nouveau club depuis son arrivée. Il connaît néanmoins sa première convocation avec l’équipe nationale A.

À ses côtés, Ngagne Demba Thiam, 28 ans, reçoit également sa première convocation avec les Lions. Le gardien de Monza évolue en Serie A italienne après avoir notamment connu la Serie B au cours des dernières saisons.

Cette première sélection vient récompenser son parcours et son début de saison avec le club italien. Le portier avait déjà affiché son ambition de rejoindre la sélection nationale. « J’espère que l’heure sonnera pour nous. Sinon, on va continuer à travailler pour nous hisser au haut niveau et nous améliorer professionnellement », déclarait-il à l’APS.

Avec ces deux convocations, Patrick Vieira introduit donc deux nouveaux visages dans la hiérarchie des gardiens du Sénégal pour son premier rassemblement à la tête des Lions.