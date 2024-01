Présidentielle 2024 : «AIRS 313» demande aux candidats un pacte d’engagement

Pour amener le futur Président à respecter ses promesses vis-à-vis du Peuple, l’Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal (Airs 313) a initié le pacte d’engagement du candidat à l’élection «qui sera soumis aux candidats de la prochaine élection présidentielle pour signature. Une fois que le Conseil constitutionnel déclinera l’identité des candidats, ce qui sera fait au plus tard le 20 janvier prochain, les deux jours suivants, les 22 et 23 janvier prochains, ces candidats seront invités à signer ce pacte. La Maison de la diaspora recevra les candidats les 22 et 23 janvier pour la signature du pacte», renseigne Meïssa Mbaye, coordonnateur de l’Airs 313, qui tenait une conférence de presse hier au Café de Rome.

«Au quotidien, les politiques semblent confirmer l’adage selon lequel les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient. Pour éviter toute reculade, ce document scellera et contraindra le futur Président à décider et à agir dans le sens des intérêts des Sénégalais et de la diaspora», a indiqué M. Mbaye. «Seul et exclusivement le candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024 pourra signer le pacte d’engagement. Aucune dérogation ne pourra être accordée», a tenu à préciser le leader de l’Airs 313, structure que ses membres présentent comme «neutre et dont la seule préoccupation est de mieux éclairer les électeurs dans leur choix lors de cette élection présidentielle à laquelle le Président sortant ne prendra pas part». Pour garantir la prise en compte de leurs préoccupations, «des Sénégalais d’ici et de la diaspora, réunis au sein de l’Airs313, ont jugé nécessaire de présenter le pacte d’engagement», expliquent les initiateurs de cette structure. «Référentiel du président de la République nouvellement élu en tout ce qui concerne les Sénégalais en général et ceux établis à l’étranger en particulier, le pacte permet de placer les préoccupations de la diaspora au cœur de débats lors de ces joutes électorales», notent-ils.

Selon Le Quotidien, l’Airs313 ira à la rencontre de la population, des diplomates et personnalités religieuses et coutumières pour leur présenter ce pacte, tout en assurant le suivi et promettant d’informer l’opinion si un candidat refuse de le signer.

Ledit pacte contiendrait 20 engagements et six thématiques tournant autour «du renforcement des liens avec la diaspora sénégalaise, l’amélioration des services publics, le développement économique et l’emploi, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, la réhabilitation de la société sénégalaise, du civisme, de l’éducation, l’assainissement des médias, la préservation de l’environnement et le développement durable».