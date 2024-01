Voici les 10 passeports Africains les plus puissants en 2024

La firme Henley & Partners a publié cette semaine la liste des passeports les plus puissants au monde en 2024. Se basant sur des données de l’Association du transport aérien international (IATA), ce classement est déterminé par le nombre de pays accessibles sans visas auxquels donnent droit les passeports, rapporte Africanews.

Si le Japon et Singapour figurent toujours à la première place des passeports les plus puissants au monde en termes de destinations (194 sur 227), les deux pays asiatiques sont rejoints par quatre pays membres de l’Union Européenne : l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie.

Comme d’habitude, l’Europe domine ce classement, pas 27 moins de pays figurant dans les 10 premières places. La Corée du Sud se glisse à la 2e place, l’Australie et la Nouvelle Zélande en 6e position avec 189 destinations, juste devant le passeport américain avec 188 destinations.

Le premier pays africain se trouve à la 26e place du classement de Henley & Partners : les Seychelles, avec 156 destinations accessibles sans visas. L’archipel paradisiaque enregistre un bon de trois places par rapport au classement de 2023, toujours talonné par une autre destination touristique hautement prisée : l’ile Maurice, qui pointe en 30e position avec 150 destinations sans visas.

Il faut descendre à la 53e place pour trouver le premier pays d’Afrique continentale : l’Afrique du Sud. Le pays le plus industrialisé du continent noir devance toujours ses voisins d’Afrique australe que sont le Botswana (59e), le Lesotho et la Namibie (65e), et l’eSwatini (66e).

L’Afrique de l’Est n’apparait qu’en 67e position (Kenya et Malawi), suivi de la Tanzanie en 69e. Le Maroc et la Tunisie, en 71e position, sont les premières représentants d’Afrique du Nord, en compagnie de la Zambie.

Comme en 2023, la Gambie est le premier pays d’Afrique de l’Ouest à la 72e place, avec notamment un bond de cinq places, juste devant le Cap-Vert et l’Ouganda.

Le gros des pays africains se succèdent ainsi dans la liste, la Somalie occupant toujours la place peu enviable de passeport africain le plus faible, à la 99e place avec 36 destinations