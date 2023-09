Présidentielle 2024 : Farba Ngom appelle à l’unité autour d’Amadou Ba

Jusque là aphone depuis le choix d’Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yaakar à la présidentielle de février 2024, le Député Farba Ngom est sorti de sa réserve et appelle à la mobilisation pour élire Amadou Ba dès le premier tour.

Amadou Ba désigné par son mentor Macky Sall, le secrétaire national en charge de la mobilisation de l’APR/ Benno par ailleurs Député et Maire des Agnams est enfin sorti de sa réserve et appelle tous les militants à l’unité et à la mobilisation afin d’élire Amadou Ba dès le premier tour au soir du 25 février prochain.

Dans un silence intrigant depuis la désignation de l’actuel Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coaltion de la majorité, l’homme de confiance du Président Macky Sall a donc lancé un appel retentissant en direction de ses camarades de parti et de coalition à la mobilisation pour assurer la victoire de leur candidat, Amadou Ba dès le premier à la présidentielle de 2024.

Farba Ngom a lancé cet appel depuis Matam, où il se trouve actuellement dans le cadre des festivités marquant l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed le Maouloud trivialement appelé le Gamou.

«Je suis militant de l’APR et militant convaincu du Président Macky Sall. Le Président a décidé personnellement de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024. Je suis obligé de réfléchir, parler avec la base, discuter avec les populations. Si je dois me prononcer avec l’opinion nationale et internationale je le ferai ici à Matam, dans ma commune, dans notre arrondissement, dans mon département. Macky Sall n’a pas décidé d’aller se représenter pour un troisième mandat. Mais il a un candidat qui s’appelle Amadou Ba, actuel premier du Sénégal qui est un militant de Macky Sall, un militant de l’APR aussi. Je lance un appel solennel à tous les camarades militants de Macky Sall et militants de l’APR de venir s’aligner derrière le Président et d’appuyer cette candidature logique et légitime pour que Amadou Ba soit élu dès le premier tour » a lancé le fervent défenseur de Macky Sall.

Et Farba Ngom de réitérer que Matam reste et restera toujours le titre foncier de Macky Sall. «Nous montrerons à Amadou Ba, actuel Premier ministre candidat de Benno que Matam restera le titre foncier de Macky Sall».

Le Coordonnateur départemental de l’APR à Matam a convié tous les militants à rester debout et solidaires.

Farba Ngom sillonne présentement la région à l’occasion du Maouloud 2024 en distribuant des bœufs et des vivres aux chefs religieux et notables de la région nord du pays.