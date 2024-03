Présidentielle 2024 : La CAP-2024 Diaspora appelle à voter Khalifa Sall

Mes chers compatriotes,

La coalition s’est réunie ce dimanche 10 mars, en comité national composé des structures nationales, des responsables départementaux et de la diaspora. Pour la Présidentielle du 24 mars 2024, la coalition a décidé dans chaque région et dans la diaspora, d’autoriser nos militants et responsables, le candidat du changement sélectionné à l’issue de leurs conventions régionales. Dans l’hypothèse d’un 2ème tour, la coalition a décidé de soutenir le candidat de l’opposition le mieux placé. Ce pendant la CAP-2024 Diaspora a décidé dans sa majorité absolue de soutenir la Candidature de Mr Khalifa Ababacar SALL, candidat de la coalition Khalifa PRÉSIDENT

Par ma voix, j’invite nos compatriotes à se rallier à notre choix afin que nous puissions au soir du 24 mars 2024 élire ensemble un homme de vision et d’expérience à la tête de notre pays.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers mon candidat et mon président, Mr Alioune Sarr, pour sa sagesse et sa volonté de pratiquer la politique différemment, en écoutant sa base et en acceptant les décisions issues de l’assemblée générale.

Orphée A.Kinss

Coordinateur de la CAP 2024 Diaspora