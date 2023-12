Présidentielle 2024 : Les exigences des alliés de Sonko

Le collectif des leaders alliés du Président Ousmane Sonko, enjoignant le Président Macky Sall de partir par la grande porte, et de délivrer des fichiers de parrainage à Ousmane Sonko, est revenu sur la crédibilité, la transparence et l’intégrité du processus électoral.

Pour la crédibilité, la transparence et l’intégrité du processus électoral, note le Lacos dans son communiqué, « il s’avère Indispensable de nommer un ministre non partisan chargé de l’organisation des élections, le Ministre de l’Intérieur actuel et ses exécutants zélés à la DGE et à la DAF ayant clairement montré leurs limites en matière de neutralité républicaine, de respect des dispositions du code électoral et de l’égalité entre les candidats ».

Les Alliés de Ousmane Sonko se sont aussi préoccupés « des dépenses scandaleusement princières du Premier ministre candidat déclaré de la mouvance présidentielle, lors de son récent voyage à Paris ». Et le Lacos de condamner « la confusion des genres entre le candidat et le Premier ministre, se traduisant par l’utilisation des ressources publiques au service d’une campagne électorale déguisée ». Aussi par souci d’éthique, de transparence, et pour préserver la bonne gouvernance des deniers publics, Lacos exige « la démission d’Amadou Ba de son poste de Premier ministre »