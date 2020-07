Présidentielle 2024 : Wilane annonce la candidature du PS

Les politiques commencent déjà à planifier pour les prochaines échéances électorales. Et l’élection présidentielle de 2024 risque de signer la fin du compagnonnage entre le Parti socialiste (PS) et la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Ce parce que Abdoulaye Wilane a annoncé la candidature de leur formation politique.

« Le PS aura son propre candidat à l’élection présidentielle de 2024 », a déclaré le député-maire de Kaffrine et non moins porte parole du Parti Socialiste dans les colonnes de Walf Quotidien.